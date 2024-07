Pierwsze recenzje Flintlock: The Siege of Dawn. Poprawny „soulslite”, jednak bez zachwytów

Kilka dni temu mieliśmy okazję zerknąć na fabularny zwiastun Flintlock: The Siege of Dawn. Produkcja już dzisiaj debiutuje na rynku, w związku z czym do sieci trafiły pierwsze recenzje RPG akcji studia A44 Games. W serwisie Metacritic produkcja uzyskała średnią ocen na poziomie 71/100 (na podstawie 18 opinii), natomiast Opencritic wskazuje na wynik 70/100 (na podstawie 23 opinii).