Flintlock: The Siege of Dawn na fabularnym zwiastunie. Premiera już za tydzień

Najnowszy zwiastun nie tylko wprowadza graczy w historię, którą będą mieli okazję poznać w Flintlock: The Siege of Dawn. W materiale nie brakuje bowiem również fragmentów rozgrywki, które pozwalają przyjrzeć się starciom z kilkoma różnymi oponentami. Po raz pierwszy gracze mogą także rzucić okiem na bogów i poznać ich motywacje. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć kolejny gameplay trailer z Flintlock: The Siege of Dawn . Od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas natomiast niecały tydzień, dlatego nie jest zaskoczeniem, że w sieci pojawił się jeszcze jeden materiał promocyjny. Tym razem deweloperzy z A44 Games – wspólnie z wydawcą – przygotowali fabularny zwiastun nowego RPG akcji.

Na koniec przypomnijmy, że Flintlock: The Siege of Dawn zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje na wymienionych platformach 18 lipca 2024 roku. Nadchodząca produkcja studia A44 Games w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass.