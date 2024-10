Nowy zwiastun Dragon Ball: Sparking! ZERO. Premiera bijatyki zbliża się coraz większymi krokami

Jakiś czas temu mieliśmy okazję rzucić okiem na zwiastun prezentujący kolejną grupę wojowników oraz dwa tryby rozgrywki w Dragon Ball: Sparking! ZERO. Poznaliśmy już również wymagania sprzętowe nadchodzącej bijatyki. Teraz deweloperzy podzielili się kolejnym materiałem zachęcającym do sięgnięcia po nadciągający coraz większymi krokami tytuł.

Dragon Ball: Sparking! ZERO na nowym zwiastunie

W sieci ukazał się nowy zwiastun Dragon Ball: Sparking! ZERO. Materiał koncentruje się na kilku bohaterach oraz dynamicznych pojedynkach przy akompaniamencie ciężkich brzmień. Trailer znajduje się na dole wiadomości.

Przy okazji przypomnijmy, że Dragon Ball: Sparking! ZERO zaoferuje dostęp do imponującej liczby 182 postaci. To oznacza, że mamy do czynienia z najbardziej rozbudowaną odsłoną serii. Pojawią się różne tryby rozgrywki, takie jak Episode Battle pozwalające przeżyć epickie bitwy z anime, a także Custom Battle umożliwiające tworzenie własnych scenariuszy.