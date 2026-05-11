Mortal Kombat 2 z rekordem serii. Ale to nie wystarczyło aby wygrać zawody i zająć pierwsze miejsce

Diabeł ubiera się u Prady 2 nie oddaje korony, ale Mortal Kombat 2 zalicza mocne otwarcie.

Diabeł ubiera się u Prady 2 wciąż nie ma sobie równych w amerykańskim box office. Kontynuacja hitu z 2006 roku po raz drugi z rzędu utrzymała się na pierwszym miejscu, mimo że do kin trafiło kilka głośnych premier, w tym Mortal Kombat 2.

Mortal Kombat 2 – rekord serii, ale bez zwycięstwa nad Diabłem ubiera się u Prady 2

Nowa odsłona historii Mirandy Priestly zarobiła w miniony weekend 43 miliony dolarów w Ameryce. Oznacza to spadek o 44% względem debiutu, ale jednocześnie bardzo solidny wynik, który podniósł krajowe wpływy do 144,8 miliona dolarów. Poza Stanami Zjednoczonymi film zgromadził już 288,4 miliona dolarów, co przekłada się na imponujące 433 miliony dolarów na całym świecie po zaledwie dwóch weekendach obecności w kinach. To rezultat lepszy niż całkowity wynik pierwszej części, która zakończyła kinową przygodę z kwotą 326 milionów dolarów w globalnym box office.