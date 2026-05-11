Mortal Kombat 2 z rekordem serii. Ale to nie wystarczyło aby wygrać zawody i zająć pierwsze miejsce

Diabeł ubiera się u Prady 2 nie oddaje korony, ale Mortal Kombat 2 zalicza mocne otwarcie.
Diabeł ubiera się u Prady 2 wciąż nie ma sobie równych w amerykańskim box office. Kontynuacja hitu z 2006 roku po raz drugi z rzędu utrzymała się na pierwszym miejscu, mimo że do kin trafiło kilka głośnych premier, w tym Mortal Kombat 2.
Mortal Kombat 2 – rekord serii, ale bez zwycięstwa nad Diabłem ubiera się u Prady 2
Nowa odsłona historii Mirandy Priestly zarobiła w miniony weekend 43 miliony dolarów w Ameryce. Oznacza to spadek o 44% względem debiutu, ale jednocześnie bardzo solidny wynik, który podniósł krajowe wpływy do 144,8 miliona dolarów. Poza Stanami Zjednoczonymi film zgromadził już 288,4 miliona dolarów, co przekłada się na imponujące 433 miliony dolarów na całym świecie po zaledwie dwóch weekendach obecności w kinach. To rezultat lepszy niż całkowity wynik pierwszej części, która zakończyła kinową przygodę z kwotą 326 milionów dolarów w globalnym box office.
Drugie miejsce przypadło produkcji Warner Bros., czyli Mortal Kombat 2. Film inspirowany kultową serią gier rozpoczął wyświetlanie z wynikiem 40 milionów dolarów w Ameryce, co jest najwyższym otwarciem dla wszystkich filmów z serii. Globalnie widowisko osiągnęło 63 miliony dolarów, z czego 23 miliony pochodziły z rynków zagranicznych.
Produkcja spotkała się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem. W serwisie Rotten Tomatoes film uzyskał 65% pozytywnych recenzji, natomiast widzowie ocenili go na poziomie B w badaniu CinemaScore.
Budżet Mortal Kombat 2 wyniósł 80 milionów dolarów. Dla porównania pierwsza część kosztowała 55 milionów dolarów. Debiut z 2021 roku otworzył się z wynikiem 23 milionów dolarów, jednak film równocześnie trafił do serwisu HBO Max, co miało znaczący wpływ na frekwencję kinową. Ostatecznie produkcja zebrała 42 miliony dolarów w Ameryce oraz 84 miliony dolarów na całym świecie.
Shawn Robbins, dyrektor działu analiz filmowych w Fandango i założyciel Box Office Theory, zauważył, że ekranizacje gier wideo przeżywają obecnie prawdziwy renesans. Wśród największych sukcesów ostatnich lat wymienił Super Mario Bros. Film, Minecrafta oraz Sonic. Szybki jak blyskawica.
