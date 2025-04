PIerwsza krytyka spływa na remaster Obliviona. Gracze już znaleźli coś, co im się nie podoba w tej wersji

Po miesiącach (a nawet latach) spekulacji i przecieków, Bethesda niespodziewanie zaprezentowała The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered podczas specjalnego streamu. Gracze natychmiast ruszyli do Cyrodiil, by na nowo przeżyć przygody sprzed dziewiętnastu lat, ale już dostrzegają pewne niedogodności.

Remaster Obliviona uderzył jak grom z jasnego nieba i z miejsca okazał się ogromnym sukcesem. To druga największa premiera gry dla jednego gracza na Steamie w tym roku, z liczbą ponad 180 tysięcy graczy grających jednocześnie. Pomimo świetnego przyjęcia, gracze wyłapują pewne średnio udane elementy.

Graczom nie wszystko się podoba w “nowym” Oblivionie

Większość recenzji gry jest pozytywna. Chwalone są odświeżona grafika, nowe modele postaci i zmienione elementy interfejsu. Studio Virtuos poprawiło również mechanikę poruszania się postaci, w tym dodano nowy sposób sprintowania, którego nie było w oryginale. Choć sprint działa dobrze w widoku pierwszoosobowym (z typowym rozmyciem ruchu), to w widoku z trzeciej osoby budzi już mieszane odczucia. Postać w czasie sprintu pochyla się do przodu i odrzuca ręce do tyłu w stylu Usaina Bolta bijącego rekord świata, co wygląda dość komicznie… Jak pisze użytkownik Kotor3please na Reddicie: