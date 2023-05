Pierwsza gra Xboxa już dostępna w GeForce Now. Kolejne tytuły czekają w kolejce

Już pod koniec lutego Microsoft poinformował o podpisaniu 10-letniej umowy z firmą Nvidia, dzięki której gry stworzone przez studia należące do giganta z Redmond – w tym także Activision Blizzard, o ile transakcja zostanie sfinalizowana – będą dostępne w ramach GeForce Now. Wówczas nie ujawniono, kiedy dokładnie produkcje „Zielonych” trafią na wspomnianą platformę streamingową, ale wczoraj wszystko stało się jasne.

Gears 5 już dostępne w GeForce Now. Do oferty trafi wkrótce jeszcze więcej gier Xboxa

To właśnie wczoraj – 18 maja – biblioteka GeForce Now została wzbogacona o Gears 5, czyli najnowszą odsłonę popularnej serii trzecioosobowych strzelanek. Jest to jednak dopiero początek współpracy pomiędzy Microsoftem a firmą Nvidia. W kolejce czekają już bowiem kolejne tytuły, które już niebawem będą dostępne dla abonentów wspomnianej platformy streamingowej.