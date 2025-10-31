Pierwsza aktualizacja do Wreckreation jest już dostępna. Patch poprawia drift i poziom trudności wydarzeń

Twórcy Wrekcreation od razu po premierze zaczęli poprawiać swój tytuł. Pierwsza aktualizacja jest już dostępna.

Zaledwie kilka dni po premierze, Wreckreation otrzymało swoją pierwszą aktualizację. Patch jest już dostępny na PC, a wersje na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S pojawią się wkrótce, zaraz po uzyskaniu certyfikacji od Sony i Microsoftu. Wreckreation z nową aktualizacją Aktualizacja wprowadza ważne poprawki w modelu jazdy, rozwiązując problem tak zwanego “unnatural speed drifting bug”, czyli błędu, który powodował nienaturalne przyspieszanie i zbyt dużą przyczepność podczas driftowania. Deweloperzy z Three Fields Entertainment podkreślili, że łatka powstała w odpowiedzi na opinie społeczności i ma na celu szybkie wyeliminowanie najbardziej dokuczliwych błędów:

Naszym priorytetem jest szybkie dostarczanie zmian w ręce graczy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości testów. Menu ustawień zostało przeniesione w bardziej widoczne miejsce. Teraz można je otworzyć bezpośrednio z menu pauzy. Wcześniej ta opcja znajdowała się na dole DJ Menu, które nie zatrzymywało gry w trakcie korzystania. Poziom trudności wyścigów i wydarzeń Road Rage został zbalansowany. Twórcy wprowadzili predefiniowane warunki pogodowe i pory dnia, aby ograniczyć przypadkowe skoki trudności (np. przez nocne wyścigi lub złą pogodę). Zmiany nie wpływają na dotychczasowe postępy, a więc czasy, medale i punkty licencyjne pozostają bez zmian.

Patch zawiera także szereg usprawnień technicznych i audio. Przebudowano dane PSO, co znacząco poprawiło płynność działania gry na PC. Naprawiono również błąd powodujący zawieszanie się gry przy przesuwaniu elementów toru w trybie Live Mix. Twórcy poprawili także efekt zanikania dźwięków syren i samolotów, a także zredukowali głośność turbosprężarek, wydechów i warstw dźwiękowych przy niskim poziomie dopalacza. Co dalej? Pierwszy patch to dopiero początek popremierowego wsparcia dla Wreckreation. Twórcy zapowiadają, że kolejne łatki będą skupiały się na dalszej optymalizacji i stabilności, a także na poprawkach zgłaszanych przez społeczność. Wreckreation zadebiutowało 28 października. Zachęcamy do przeczytania naszej recenzji gry.