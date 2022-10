Pierwsi gracze sprawdzą The Sims 5 już w tym tygodniu. EA rozsyła zaproszenia

W zeszłym tygodniu – podczas pokazu Behind The Sims Summit – Electronic Arts poinformowało, że trwają prace nad nową odsłoną serii The Sims, która obecnie znana jest pod kodową nazwą Project Rene. Tymczasem okazuje się, że pierwsi gracze będą mieli okazję sprawdzić wspomnianą produkcję już w tym tygodniu. Wszystko za sprawą testów wersji prealfa, do których amerykańska firma zaprasza rzekomo wybranych użytkowników.

Electronic Arts rozpoczyna pierwsze testy Project Rene

Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – przekazał za pośrednictwem serwisu Insider Gaming, że członkowie programu EA Playtesting (do którego możecie zgłosić się pod tym adresem) otrzymują zaproszenia do wzięcia udziału w testach wersji prealfa Project Rene, które mają rozpocząć się już jutro – 25 października.



Zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomościach e-mail przesyłanych przez Electronic Arts, wspomniane testy będą skupiać się przede wszystkim na nowym narzędziu nazywanym obecnie „Warsztatem”, które pozwoli dostosowywać poszczególne obiekty znajdujące się w mieszkaniu. Testerzy będą mogli podzielić się swoimi pracami, a także pobrać projekty innych graczy.



Dodatkowo użytkownicy, którzy otrzymają dostęp do testów wersji prealfa Project Rene, będą mogli zaprosić do zabawy trójkę znajomych. Należy jednak pamiętać, że nowa odsłona serii The Sims – zgodnie z zapowiedziami twórców – znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Na ten moment nie znamy więc nawet przybliżonej daty premiery wspomnianego tytułu.