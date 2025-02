Pierwsi gracze ocenili już Avowed. Jak RPG zostało odebrane przez użytkowników Steama?

Z drugiej strony nie brakuje oczywiście mniej przychylnych opinii – obrywa się między innymi „bezużytecznym towarzyszom” czy „niedopracowanym animacjom”. Niektórzy odnotowują też problemy z optymalizacją i uszkodzonymi plikami zapisu.

Witaj na Żyjących Ziemiach, tajemniczej wyspie pełnej przygód i niebezpieczeństw. „Avowed” to pierwszoosobowe RPG akcji w klimacie fantasy od wielokrotnie nagradzanego zespołu Obsidian Entertainment, osadzone w fikcyjnym świecie Eora, który pierwotnie został przedstawiony graczom w serii „Pillars of Eternity”. Żyjące Ziemie to wyspa, na której powietrze jest przepełnione starożytną magią, roślinność wydaje się poruszać, jak gdyby posiadała własny umysł, zaś teren pod twoimi stopami skrywa sekrety czekające tylko na odkrycie. – czytamy w opisie gry.