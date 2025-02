Avowed z pierwszymi recenzjami. Wysokie oceny i masa pochwał

Nie zabrakło też oczywiście mniej entuzjastycznych ocen. Według niektórych recenzentów fabuła „nie istnieje”, a dialogi bywają nudne. Pojawiają się też głosy, że gra jest ostatecznie „trochę płytka”.

Witaj na Żyjących Ziemiach, tajemniczej wyspie pełnej przygód i niebezpieczeństw. „Avowed” to pierwszoosobowe RPG akcji w klimacie fantasy od wielokrotnie nagradzanego zespołu Obsidian Entertainment, osadzone w fikcyjnym świecie Eora, który pierwotnie został przedstawiony graczom w serii „Pillars of Eternity”. Żyjące Ziemie to wyspa, na której powietrze jest przepełnione starożytną magią, roślinność wydaje się poruszać, jak gdyby posiadała własny umysł, zaś teren pod twoimi stopami skrywa sekrety czekające tylko na odkrycie. – brzmi opis gry.