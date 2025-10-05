Właśnie dlatego gracze Diablo 4 wolą grać solo. "Mam nadzieję, że umrzecie w męczarniach"

Nie znasz dnia i godziny, gdy w Diablo 4 zostaniesz wyrzucony z drużyny. Zrobiłeś swoje? Możesz odejść.

10. sezon Piekielnego Chaosu w Diablo 4 przyciąga tłumy graczy, a liczby online mówią same za siebie. Jednak nawet te najbardziej ekscytujące podboje w Sanktuarium skrywają problemu. Takie, które często stworzone są… przez samych uczestników.

Gracze w Diablo 4 narzekają, że są nagle usuwani z drużyny

W sezonowej zabawie Diablo 4 pojawia się tzw. Eter, nowa waluta, którą zbiera się podczas eliminacji Piekielnych Hord. Gracze łączą się w drużyny, by ich “żniwa” były jeszcze lepsze i jeszcze skuteczniejsze. Gracze jednak nie znają dnia i godziny, gdy nagle, bez powodu, zostaną wyeliminowani z drużyny. Jeden z użytkowników poskarżył się za pośrednictwem Reddita: