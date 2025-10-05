Zaloguj się lub Zarejestruj

Właśnie dlatego gracze Diablo 4 wolą grać solo. "Mam nadzieję, że umrzecie w męczarniach"

Jakub Piwoński
2025/10/05 16:30
Nie znasz dnia i godziny, gdy w Diablo 4 zostaniesz wyrzucony z drużyny. Zrobiłeś swoje? Możesz odejść.

10. sezon Piekielnego Chaosu w Diablo 4 przyciąga tłumy graczy, a liczby online mówią same za siebie. Jednak nawet te najbardziej ekscytujące podboje w Sanktuarium skrywają problemu. Takie, które często stworzone są… przez samych uczestników.

Diablo 4
Diablo 4

Gracze w Diablo 4 narzekają, że są nagle usuwani z drużyny

W sezonowej zabawie Diablo 4 pojawia się tzw. Eter, nowa waluta, którą zbiera się podczas eliminacji Piekielnych Hord. Gracze łączą się w drużyny, by ich “żniwa” były jeszcze lepsze i jeszcze skuteczniejsze. Gracze jednak nie znają dnia i godziny, gdy nagle, bez powodu, zostaną wyeliminowani z drużyny. Jeden z użytkowników poskarżył się za pośrednictwem Reddita:

Dołączyłem do publicznej drużyny Infernal Hordes. Przybyły gobliny chaosu i zebraliśmy 2 tys. Eteru. Na 10. fali lider drużyny wyrzucił mnie bez powodu. Winston Red i Winston Blue. Mam nadzieję, że umrzecie w męczarniach.

Inni gracze wyrazili wsparcie, dzieląc się swoimi doświadczeniami:

Zdarzyło mi się to samo wczoraj wieczorem – zebrałem ponad 2 tys. i zostałem wyrzucony. Najlepsze było to, że to mój klucz został użyty.

Pewien użytkownik skwitował sprawę w sposób prosty, polecając… zaprzestania łączenia się grupy:

Zawsze gram solo, więc wyrzucają mnie tylko wtedy, gdy Battlenet się zawali!

Blizzard umożliwia granie w publicznych i prywatnych drużynach, ale w praktyce czasem współpraca zamienia się w test cierpliwości. Fala goblinów, chaos i… nagły „kick” od lidera – wszystko to sprawia, że nawet najbardziej zaprawieni w boju gracze czują nutę adrenaliny (i lekkiej frustracji). Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście podobne doświadczenia, czy raczej wolicie grać w Diablo 4 solo.

Źródło:https://www.reddit.com/r/diablo4/comments/1ny3xht/why_people_keep_doing_this_kicking_ppl_from/

Tagi:

News
RPG
hack'n'slash
fantasy
reddit
Diablo IV
Diablo 4
RPG akcji
