Physint od Hideo Kojimy – ujawniono pierwszy plakat gry i nowe informacje

Nowa gra Hideo Kojimy od początku wzbudza ogromne emocje. Nic dziwnego – w tym roku premierę miało Death Stranding 2: On the Beach, a fani już wypatrują kolejnego tytułu mistrza nieszablonowych gier. W trakcie prezentacji Beyond the Strand otrzymaliśmy wreszcie aktualizację dotyczącą tajemniczego projektu Physint.

Physint – pierwszy plakat gry, nowe informacje

Physint to zupełnie nowa marka Kojima Productions, którą zapowiedziano w styczniu 2024 roku podczas konferencji State of Play. Gra ma być trzecim wspólnym projektem Hideo Kojimy i PlayStation, a jej ambicje wykraczają daleko poza standardy typowej produkcji. To ma być kolejna “filmowa” gra. Powstaje przy współpracy z Columbia Pictures, co od początku podkreśla jej hollywoodzki charakter – z naciskiem na filmową jakość oprawy, obsady i muzyki.