Physint od Hideo Kojimy – ujawniono pierwszy plakat gry i nowe informacje

Jakub Piwoński
2025/09/23 11:30
0
0

W końcu dostajemy pierwszą, dużą aktualizację w odniesieniu do nowej gry Hideo Kojimy.

Nowa gra Hideo Kojimy od początku wzbudza ogromne emocje. Nic dziwnego – w tym roku premierę miało Death Stranding 2: On the Beach, a fani już wypatrują kolejnego tytułu mistrza nieszablonowych gier. W trakcie prezentacji Beyond the Strand otrzymaliśmy wreszcie aktualizację dotyczącą tajemniczego projektu Physint.

Physint – pierwszy plakat gry, nowe informacje

Physint to zupełnie nowa marka Kojima Productions, którą zapowiedziano w styczniu 2024 roku podczas konferencji State of Play. Gra ma być trzecim wspólnym projektem Hideo Kojimy i PlayStation, a jej ambicje wykraczają daleko poza standardy typowej produkcji. To ma być kolejna “filmowa” gra. Powstaje przy współpracy z Columbia Pictures, co od początku podkreśla jej hollywoodzki charakter – z naciskiem na filmową jakość oprawy, obsady i muzyki.

Na Beyond the Strand Kojima ujawnił, że Physint wciąż znajduje się w fazie koncepcyjnej. Twórca pracuje nad ostatecznym kształtem projektu, w tym nad obsadą i oprawą wizualną. Pokazano pierwsze grafiki koncepcyjne, w tym plakat z głównym bohaterem, którego twarzy jednak nie widać. Obsada prezentuje się imponująco – w grze wystąpią Charlee Fraser (Furiosa: A Mad Max Story), Don Lee (Train to Busan) oraz Minami Hamabe (Godzilla: Minus One). Rola głównego bohatera pozostaje jednak jeszcze nieobsadzona.

Kojima ma w świecie gier status wizjonera, a dla gatunku akcji i szpiegostwa jest wręcz ojcem chrzestnym dzięki serii Metal Gear. Physint jawi się więc jako duchowy spadkobierca tamtych doświadczeń – i jednocześnie odpowiedź na marzenia graczy po rozstaniu Kojimy z Konami. Choć na premierę poczekamy jeszcze długo, aktualizacja z Beyond the Strand pozwala wierzyć, że Physint nabiera coraz wyraźniejszych kształtów.

Źródło:https://insider-gaming.com/physint-new-update-kojima-playstation/

Tagi:

News
Hideo Kojima
PlayStation
Physint
zapowiedź gry
nowa gra
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

