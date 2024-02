Physint powstaje ze względu na prośby ze strony graczy, a także chorobę Kojimy

„Zdałem sobie sprawę, że ludzie umierają”.

Na styczniowym State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi Physint – kolejnej produkcji Hideo Kojimy, którą sam deweloper określa jako „nową generację szpiegowskich gier akcji”. Część fanów z pewnością zastanawia się, co skłoniło popularnego twórcę gier wideo do powrotu do korzeni. Okazuje się, że duża w tym zasługa samych graczy, a także przebytej kilka lat temu przez Kojimę choroby. Hideo Kojima wyjaśnia, dlaczego zamierza stworzyć nową „szpiegowską grę akcji” Kojima w nowym materiale wideo opublikowanym na swoim kanale na YouTube wyjaśnia, że po staniu się niezależnym twórcą gier chciał stworzyć coś nowego z własnym IP. Dlatego też na rynek trafiło Death Stranding, które ostatecznie stało się franczyzą. Następnie japoński deweloper wpadł na kolejne pomysły, których efektem jest tajemnicze OD, które powstaje we współpracy z Microsoftem. Wielu fanów czekało jednak na coś zupełnie innego.

Hideo Kojima przyznaje, że przez ostatnie 8 lat każdego dnia otrzymywał za pośrednictwem mediów społecznościowych „wiadomości od ludzi z całego świata”. Fani prosili w nich o kolejną odsłonę serii Metal Gear lub produkcji w podobnym stylu. W 2020 roku japoński deweloper poważnie zachorował, co zmusiło go do pewnych refleksji. To było w czasie pandemii, więc przez cały ten czas byłem chory i odizolowany. Miałem nawet operację i pomyślałem: „Już nie mogę”. To był najgorszy okres i czułem, że mogę nie wrócić do tworzenia gier. Spisałem testament i zdałem sobie sprawę, że ludzie umierają. W zeszłym roku skończyłem 60 lat, za dziesięć skończę 70. Mam nadzieję, że nigdy nie przejdę na emeryturę – powiedział Kojima.

Kojima przyznaje, że opisana wyżej sytuacja skłoniła go do zmiany swoich priorytetów. Deweloper podkreśla, że nadal chce robić „nowe rzeczy”, ale jeśli gracze naprawdę „tak bardzo pragną” nowej gry w stylu Metal Gear, to chce spełnić ich prośby. Dlatego właśnie popularny twórca gier wideo zdecydował się zabrać za Physint. Na koniec warto przypomnieć, że na premierę Physint będzie trzeba poczekać ładnych parę lat. Hideo Kojima zapowiedział bowiem, że prace nad wspomnianą produkcję ruszą dopiero po premierze Death Stranding 2: On the Beach, która ma nastąpić dopiero w 2025 roku.