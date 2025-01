Phantom Blade Zero zachwyca intensywną walką. S-Game prezentuje nowy gameplay

Dynamiczna walka z bossem na nowym gameplayu z Phantom Blade Zero.

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, deweloperzy odpowiedzialni za Phantom Blade Zero zapowiedzieli nowy gameplay, który właśnie trafił do sieci. Chińskie studio S-Game zaprezentowało nowy materiał z rozgrywki Phantom Blade Zero, ukazując dynamiczną walkę z bossem. Produkcja, inspirowana azjatyckimi filmami o sztukach walki, ma wykorzystać potencjał Unreal Engine 5.

Phantom Blade Zero na nowym gameplayu W grze wcielamy się w Soula, zabójcę z organizacji Zakon, niesłusznie oskarżonego o zbrodnię. Po otrzymaniu śmiertelnej rany Soul zostaje uzdrowiony lekiem, który działa tylko przez 66 dni. W tym czasie musi odnaleźć prawdziwego zabójcę i oczyścić swoje imię. Nowy gameplay z Phantom Blade Zero skupia się na walce z bossem. Początkowo gracz musi stawić czoła grupie siedmiu wojowników. W kolejnym etapie walki boss przekształca się w postać przypominającą marionetkę zawieszoną na sznurkach. Deweloperzy podkreślają, że zaprezentowany fragment to „nieedytowany film z rozgrywki”, co daje nam przedsmak tego, czego możemy się spodziewać po finalnej wersji gry.

Twórcy Phantom Blade Zero podkreślają, że gra nie jest reprezentantem gatunku soulslike. Tytuł zaoferuje graczom wybór poziomu trudności, co ma sprawić, że będzie dostępna dla szerszego grona odbiorców. Omawiany gameplay zaprezentowano natomiast na PlayStation 5. Twórcy potwierdzili również, że Phantom Blade Zero będzie wspierać PlayStation 5 Pro. Przypomnijmy, że Phantom Blade Zero to RPG akcji tworzone przez studio S-Game. Gra po raz pierwszy została zapowiedziana 24 maja 2023 roku. Studio wciąż nie ujawniło dokładnej daty premiery. Produkcja ma trafić na PlayStation 5 oraz komputery osobiste.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.