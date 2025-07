Phantom Blade Zero na 22-minutowym gameplayu. Zobaczcie obszerny materiał z nadchodzącej gry

Na początku roku dowiedzieliśmy się, że premiera Phantom Blade Zero planowana jest na koniec 2026 roku . Dokładną datę debiutu mamy poznać jeszcze w tym roku. Tymczasem IGN China opublikowało obszerny, 22-minutowy materiał wideo, prezentujący rozgrywkę z dema S-PARTY 2025.

Wśród wspomnianych bossów możemy zobaczyć Wan Jun „Coppermaul”, Red Wraith, Chief Disciple of the Seven Stars oraz Chief Disciple’s Fallen Hope. Nagranie znajdziecie na dole wiadomości.