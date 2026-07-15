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Gra o tron ma niespodziankę dla największych fanów. Chętnych będzie znacznie więcej niż egzemplarzy

Jakub Piwoński
2026/07/15 15:30
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Właśnie tak George R.R. Martin uczcił 30-lecie swojej najsłynniejszej powieśc.

Rok 2026 jest wyjątkowo intensywny dla fanów Gry o tron. Na ekranach pojawił się pierwszy sezon Rycerza Siedmiu Królestw, niedawno zadebiutowała też trzecia odsłona Rodu smoka, ale w drodze są też kolejne produkcje ze słynnego świata fantasy. Teraz George R.R. Martin przygotował kolejną niespodziankę z okazji 30-lecia swojej najsłynniejszej powieści.

Gra o tron
Gra o tron

Tylko tysiąc osób będzie mogło ją mieć

14 lipca do sprzedaży trafiło jubileuszowe wydanie Gry o tron, przygotowane przez wydawnictwo The Folio Society. Powstało zaledwie 1000 egzemplarzy, co czyni je jednym z najbardziej ekskluzywnych wydań w historii cyklu Pieśń lodu i ognia.

To liczący 872 stron tom zawierający pierwszą część sagi. Każdy egzemplarz został własnoręcznie podpisany przez George'a R.R. Martina, a podpis umieszczono na stronie ozdobionej prawdziwym złotem. W środku znalazły się również nowe ilustracje autorstwa Jonathana Burtona, rozwijana mapa Westeros, wstęp napisany przez Joe Abercrombie'ego oraz specjalna oprawa inspirowana smoczą skórą. Całość zamknięto w kolekcjonerskim etui. Cena również nie należy do niskich – wydanie kosztuje 2200 dolarów, czyli po przeliczeniu, około 8140 zł.

GramTV przedstawia:

Gra o tron ukazała się po raz pierwszy w 1996 roku i zapoczątkowała sagę Pieśń lodu i ognia, która sprzedała się już w ponad 90 milionach egzemplarzy na całym świecie. To właśnie ta książka przedstawiła czytelnikom Westeros, ród Starków, Lannisterów oraz walkę o Żelazny Tron. Piętnaście lat później powieść została zekranizowana przez HBO. Serial Gra o tron doczekał się ośmiu sezonów, zdobył 59 nagród Emmy i na stałe zapisał się w historii telewizji, otwierając drogę kolejnym produkcjom osadzonym w uniwersum Martina.

Choć fani wciąż czekają na premierę Wichrów zimy, mających domknąć literacką serię, autor i właściciele marki najwyraźniej chcą w inny sposób zadowolić fanów, studzą nieco gorycz. Jubileuszowe wydanie pierwszego tomu pokazuje, że nawet trzy dekady po premierze Gra o tron pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej pożądanych serii fantasy na świecie.

wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne

Źródło:https://screenrant.com/game-of-thrones-limited-illustrated-30th-anniversary-edition-release/

Tagi:

Popkultura
książka
powieść
fantasy
limitowana edycja
George R.R. Martin
wydanie specjalne
literatura
autor
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112