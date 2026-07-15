Gra o tron ma niespodziankę dla największych fanów. Chętnych będzie znacznie więcej niż egzemplarzy

Właśnie tak George R.R. Martin uczcił 30-lecie swojej najsłynniejszej powieśc.

Rok 2026 jest wyjątkowo intensywny dla fanów Gry o tron. Na ekranach pojawił się pierwszy sezon Rycerza Siedmiu Królestw, niedawno zadebiutowała też trzecia odsłona Rodu smoka, ale w drodze są też kolejne produkcje ze słynnego świata fantasy. Teraz George R.R. Martin przygotował kolejną niespodziankę z okazji 30-lecia swojej najsłynniejszej powieści. Tylko tysiąc osób będzie mogło ją mieć 14 lipca do sprzedaży trafiło jubileuszowe wydanie Gry o tron, przygotowane przez wydawnictwo The Folio Society. Powstało zaledwie 1000 egzemplarzy, co czyni je jednym z najbardziej ekskluzywnych wydań w historii cyklu Pieśń lodu i ognia.

To liczący 872 stron tom zawierający pierwszą część sagi. Każdy egzemplarz został własnoręcznie podpisany przez George'a R.R. Martina, a podpis umieszczono na stronie ozdobionej prawdziwym złotem. W środku znalazły się również nowe ilustracje autorstwa Jonathana Burtona, rozwijana mapa Westeros, wstęp napisany przez Joe Abercrombie'ego oraz specjalna oprawa inspirowana smoczą skórą. Całość zamknięto w kolekcjonerskim etui. Cena również nie należy do niskich – wydanie kosztuje 2200 dolarów, czyli po przeliczeniu, około 8140 zł.

GramTV przedstawia:

Gra o tron ukazała się po raz pierwszy w 1996 roku i zapoczątkowała sagę Pieśń lodu i ognia, która sprzedała się już w ponad 90 milionach egzemplarzy na całym świecie. To właśnie ta książka przedstawiła czytelnikom Westeros, ród Starków, Lannisterów oraz walkę o Żelazny Tron. Piętnaście lat później powieść została zekranizowana przez HBO. Serial Gra o tron doczekał się ośmiu sezonów, zdobył 59 nagród Emmy i na stałe zapisał się w historii telewizji, otwierając drogę kolejnym produkcjom osadzonym w uniwersum Martina. Choć fani wciąż czekają na premierę Wichrów zimy, mających domknąć literacką serię, autor i właściciele marki najwyraźniej chcą w inny sposób zadowolić fanów, studzą nieco gorycz. Jubileuszowe wydanie pierwszego tomu pokazuje, że nawet trzy dekady po premierze Gra o tron pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej pożądanych serii fantasy na świecie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









