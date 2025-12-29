Zaloguj się lub Zarejestruj

Phantom Blade Zero cieszy się sporym zainteresowaniem. Twórcy dziękują graczom

Mikołaj Ciesielski
2025/12/29 19:15
0
0

Deweloperzy ze studia S-Game obiecują również, że w nadchodzących miesiącach będą „ciężko pracować” nad dopracowaniem systemu walki.

W trakcie The Game Awards 2025 ujawniono datę premiery Phantom Blade Zero. Wówczas gracze otrzymali również możliwość dodania wspomnianej produkcji do swoich list życzeń. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia S-Game ujawnili, ile osób czeka na nadchodzące RPG akcji będące rebootem serii Phantom Blade.

Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Ponad milion graczy dodało Phantom Blade Zero do swojej listy życzeń

Zgodnie z przekazanymi informacjami Phantom Blade Zero znalazło się na ponad milionie życzeń. Deweloperzy ze studia S-Game podkreślają, że wynik ten udało się osiągnąć zaledwie w 15 dni od momentu, w którym gracze otrzymali możliwość dodawania wspomnianej produkcji do swoich wishlist. Warto również dodać, że wspomniany rezultat to nie tylko zasługa użytkowników platformy Steam, ale również osób korzystających z Epic Games Store i konsol PlayStation.

W imieniu całego zespołu deweloperów dziękujemy. Ten kamień milowy był możliwy tylko dzięki Waszemu wsparciu. Widzieliśmy graczy z całego świata, którzy logowali się, dzielili się filmikami i rozmawiali o walce, broniach i świecie, który tworzymy. Takie reakcje naprawdę wiele dla nas znaczą. Pokazują nam one również, jak bardzo jesteście podekscytowani tym, co nadchodzi – czytamy w komunikacie opublikowanym przez S-Game.

Twórcy Phantom Blade Zero zapewnili, że w nadchodzących miesiącach będą regularnie dzielić się informacjami na temat postępów w pracach nad grą. S-Game obiecuje również, że cały zespół będzie „ciężko pracować” m.in. nad dopracowaniem systemu walki, by wspomniana produkcja dostarczyła graczom „wspaniałych wrażeń” w momencie premiery. Deweloperzy skorzystali także z okazji i w opublikowanym komunikacie złożyli fanom noworoczne życzenia.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Phantom Blade Zero ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 dokładnie 9 września 2026 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/4115450/view/537747742027417786

Tagi:

News
PC
Steam
fantasy
TPP
wyniki
PlayStation 5
Epic Games Store
Phantom Blade Zero
S-Game
RPG akcji
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112