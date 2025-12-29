Phantom Blade Zero cieszy się sporym zainteresowaniem. Twórcy dziękują graczom

Deweloperzy ze studia S-Game obiecują również, że w nadchodzących miesiącach będą „ciężko pracować” nad dopracowaniem systemu walki.
W trakcie The Game Awards 2025 ujawniono datę premiery Phantom Blade Zero. Wówczas gracze otrzymali również możliwość dodania wspomnianej produkcji do swoich list życzeń. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia S-Game ujawnili, ile osób czeka na nadchodzące RPG akcji będące rebootem serii Phantom Blade.
Ponad milion graczy dodało Phantom Blade Zero do swojej listy życzeń
Zgodnie z przekazanymi informacjami Phantom Blade Zero znalazło się na ponad milionie życzeń. Deweloperzy ze studia S-Game podkreślają, że wynik ten udało się osiągnąć zaledwie w 15 dni od momentu, w którym gracze otrzymali możliwość dodawania wspomnianej produkcji do swoich wishlist. Warto również dodać, że wspomniany rezultat to nie tylko zasługa użytkowników platformy Steam, ale również osób korzystających z Epic Games Store i konsol PlayStation.
W imieniu całego zespołu deweloperów dziękujemy. Ten kamień milowy był możliwy tylko dzięki Waszemu wsparciu. Widzieliśmy graczy z całego świata, którzy logowali się, dzielili się filmikami i rozmawiali o walce, broniach i świecie, który tworzymy. Takie reakcje naprawdę wiele dla nas znaczą. Pokazują nam one również, jak bardzo jesteście podekscytowani tym, co nadchodzi – czytamy w komunikacie opublikowanym przez S-Game.
Twórcy Phantom Blade Zero zapewnili, że w nadchodzących miesiącach będą regularnie dzielić się informacjami na temat postępów w pracach nad grą. S-Game obiecuje również, że cały zespół będzie „ciężko pracować” m.in. nad dopracowaniem systemu walki, by wspomniana produkcja dostarczyła graczom „wspaniałych wrażeń” w momencie premiery. Deweloperzy skorzystali także z okazji i w opublikowanym komunikacie złożyli fanom noworoczne życzenia.
Na koniec przypomnijmy, że Phantom Blade Zero ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 dokładnie 9 września 2026 roku.
