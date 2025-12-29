Phantom Blade Zero cieszy się sporym zainteresowaniem. Twórcy dziękują graczom

Deweloperzy ze studia S-Game obiecują również, że w nadchodzących miesiącach będą „ciężko pracować” nad dopracowaniem systemu walki.

W trakcie The Game Awards 2025 ujawniono datę premiery Phantom Blade Zero. Wówczas gracze otrzymali również możliwość dodania wspomnianej produkcji do swoich list życzeń. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia S-Game ujawnili, ile osób czeka na nadchodzące RPG akcji będące rebootem serii Phantom Blade.

Ponad milion graczy dodało Phantom Blade Zero do swojej listy życzeń

Zgodnie z przekazanymi informacjami Phantom Blade Zero znalazło się na ponad milionie życzeń. Deweloperzy ze studia S-Game podkreślają, że wynik ten udało się osiągnąć zaledwie w 15 dni od momentu, w którym gracze otrzymali możliwość dodawania wspomnianej produkcji do swoich wishlist. Warto również dodać, że wspomniany rezultat to nie tylko zasługa użytkowników platformy Steam, ale również osób korzystających z Epic Games Store i konsol PlayStation.