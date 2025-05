Pewniak do nakręcenia nowego Jamesa Bonda zrezygnował. Wielki reżyser nie dołączy do serii

Jeszcze w ubiegłym miesiącu pojawiły się doniesienia, że Alfonso Cuarón stanie za kamerą 26. filmu o Jamesie Bondzie. Według najnowszych informacji do tej wyczekiwanej współpracy nie dojdzie. Według źródeł z branży, meksykański reżyser nie poprowadzi kolejnej odsłony przygód Agenta 007. Powody nie są do końca znane i nie wiadomo, czy Cuarón zrezygnował sam, czy też negocjacje z producentami utknęły w martwym punkcie.

Alfonso Cuarón nie wyreżyseruje nowego Jamesa Bonda

Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że twórca Grawitacji i nagrodzonej Oscarem Romy poważnie rozważał reżyserię nowego Bonda. Podczas niedawnego spotkania w Paryżu Cuarón enigmatycznie mówił o „przepisaniu Bonda na nowo, jeśli [dojdzie do porozumienia]”. Wcześniej Jeff Sneider informował, że producent David Heyman, związany z Amazon/MGM, widział w nim potencjalnego kandydata do tej roli. Plotki podsycał także Matt Belloni, który ujawnił, że reżyser spotkał się z przedstawicielami Amazona, przedstawiając własną wizję kolejnego filmu z serii.