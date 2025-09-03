Zaloguj się lub Zarejestruj

Pewien gracz kupił starą kopię GTA 3 na PS2. W pudełku czekała na niego niespodzianka

Jakub Piwoński
2025/09/03 08:30
0
1

Pobudzający miłe wspomnienia relikt minionej epoki. Tak się grało.

Czasem używane gry potrafią kryć w sobie coś więcej niż tylko płytę. Przekonał się o tym gracz, który kupił egzemplarz Grand Theft Auto 3 na PlayStation 2. Pudełko skrywało niespodziankę. Gracz znalazł ręcznie zapisaną listę kodów. To zarówno pamiątka po poprzednim właścicielu, jak i świadectwo epoki, gdy cheat listy były nieodłącznym elementem zabawy.

Pewien gracz kupił starą kopię GTA 3 na PS2. W pudełku czekała na niego niespodzianka

Lista kodów znaleziona w pudełku po GTA 3

Przypomnijmy, że na PlayStation 2 kody w GTA 3 wprowadzało się poprzez specjalne sekwencje przycisków na padzie – je właśnie widzimy na kartce. Po ich poprawnym wpisaniu na ekranie pojawiał się krótki komunikat potwierdzający. Gracze najczęściej korzystali z kombinacji pozwalających od razu zdobyć pełen zestaw broni, przyzwać czołg Rhino, wysadzić wszystkie samochody w okolicy czy zmniejszyć poziom poszukiwania przez policję. Popularne były też cheaty zmieniające pogodę, umożliwiające latanie samochodami albo manipulowanie tempem rozgrywki – spowalniając lub przyspieszając upływ czasu.

Znalezisko udostępniono społeczności Reddit i od razu zadziało stymulująco. Przypomniało o czasach, gdy sekrety i kody do gier przekazywano sobie szeptem na szkolnym korytarzu albo przepisywano z czasopism growych. Zanim internet stał się wszechobecny, takie kartki z zapiskami były prawdziwym skarbem, a kody w serii GTA uchodziły wręcz za obowiązkowe – od zmniejszania poziomu pościgu, przez odblokowanie broni, po błyskawiczne leczenie bohatera.

GramTV przedstawia:

Odnaleziona notatka szybko wywołała lawinę wspomnień w sieci. Część graczy żartowała z brakujących na liście kodów, inni wskazywali, że prawdopodobnie została spisana ze znanych w internecie zestawień, które przez lata powtarzały się niemal w identycznej kolejności. Tak czy inaczej, niespodzianka w pudełku uruchomiła nostalgię. Choć współczesne gry coraz rzadziej korzystają z tego typu rozwiązań, takie „papierowe dodatki” przypominają, jak wyglądała kultura grania dwie dekady temu. Jak wspominacie te czasy? Zachowały się także wasze kartki z kodami?

kody znalezione w pudełku po GTA 3
kody znalezione w pudełku po GTA 3
Reddit

Źródło:https://www.reddit.com/r/gaming/comments/1n4ez3j/i_bought_an_old_copy_of_gta_iii_and_it_still_had/?utm_source=embedv2&utm_medium=post_embed&utm_content=post_body&embed_host_url=https://www.gry-online.pl/cooldown/gracz-kupil-stara-kopie-gta-3-w-srodku-czekala-na-niego-niespodzi/

Tagi:

News
Rockstar Games
PlayStation
kody
PS2
reddit
GTA III
cheat
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112