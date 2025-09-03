Pewien gracz kupił starą kopię GTA 3 na PS2. W pudełku czekała na niego niespodzianka

Czasem używane gry potrafią kryć w sobie coś więcej niż tylko płytę. Przekonał się o tym gracz, który kupił egzemplarz Grand Theft Auto 3 na PlayStation 2. Pudełko skrywało niespodziankę. Gracz znalazł ręcznie zapisaną listę kodów. To zarówno pamiątka po poprzednim właścicielu, jak i świadectwo epoki, gdy cheat listy były nieodłącznym elementem zabawy.

Lista kodów znaleziona w pudełku po GTA 3

Przypomnijmy, że na PlayStation 2 kody w GTA 3 wprowadzało się poprzez specjalne sekwencje przycisków na padzie – je właśnie widzimy na kartce. Po ich poprawnym wpisaniu na ekranie pojawiał się krótki komunikat potwierdzający. Gracze najczęściej korzystali z kombinacji pozwalających od razu zdobyć pełen zestaw broni, przyzwać czołg Rhino, wysadzić wszystkie samochody w okolicy czy zmniejszyć poziom poszukiwania przez policję. Popularne były też cheaty zmieniające pogodę, umożliwiające latanie samochodami albo manipulowanie tempem rozgrywki – spowalniając lub przyspieszając upływ czasu.