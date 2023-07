Peter Molyneux ujawnił nowy projekt i ma pomysł, którego „nigdy wcześniej nie widziano w grze”

Molyneux bardzo oszczędnie zakreślił rysy swojej nowej gry. Stwierdził, że nie poda zbyt wielu szczegółów już teraz, żeby nie irytować ludzi. W każdym razie ma to być „najbardziej genialna gra na świecie” i ze słów legendy gamedevu wynika, że wszystkim opadną szczęki.

Pewny swego twórca gry, określił nowy projekt jako mieszankę zupełnie nowej mechaniki gry ze znajomym środowiskiem, przypominającym doświadczenia z Fable, Black and White czy Dungeon Keeper. Ważny jest także fakt, że tym razem jest mowa o grze na PC oraz konsole, a nie jak ostatnie tytuły produkowane w studiu 22Cans, należącym do Molyneux, które zostały zaprojektowane z myślą o smartfonach.

Gra będzie zdecydowanie dla PC i konsol, głównie dlatego, że potrzebujemy mocy.

Peter Molyneux pracuje nad nową grą

Jeśli zapowiedziany projekt zmaterializuje się w formie gry, to będzie to pierwszy tytuł Molyneux wydany na konsole od ponad dekady. Ostatnią grą jaką wyprodukował było Fable: The Journey, powstałe w 2012 roku na Xboxa z Kinectem.