Zaloguj się lub Zarejestruj

inZOI trafi na PS5 na początku 2026 roku. Wersja na Xboxa wciąż niepewna

Mikołaj Berlik
2025/08/13 16:30
0
0

Rozszerzenie Island Getaway zadebiutuje już 20 sierpnia.

Life sim inZOI, dostępny obecnie we wczesnym dostępie na PC, doczeka się wydania na PlayStation 5. Twórcy ze studia inZOI Studio zapowiadają premierę na początek 2026 roku, choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona. Wersja na Xbox Series X/S jest natomiast „rozważana, ale niepotwierdzona”.

inZOI

inZOI – szczegóły nadchodzącego rozszerzenia

Zapowiedź nowej wersji gry pojawiła się na tydzień przed premierą pierwszego dużego dodatku – Island Getaway. Rozszerzenie wprowadzi do gry wyspowe miasto Cahaya, podzielone na dwa obszary. Główna wyspa posłuży jako centrum aktywności, gdzie będzie można łowić ryby, uprawiać rośliny, wydobywać surowce i sprzedawać swoje wyroby. Mniejsza wyspa, znana jako Resort Island, skupi się na relaksie – gracze odwiedzą świątynię pełną kotów, wybiorą się na przejażdżkę motorem, popływają lub skorzystają ze spa.

GramTV przedstawia:

Dodatek zadebiutuje wraz z wydarzeniem „This is My Cahaya”, które potrwa od 15 do 24 sierpnia. Twórcy podkreślają, że w tym mieście zabraknie rozbudowanych systemów kariery czy edukacji, aby zachować klimat odpoczynku. Jak wyjaśnia reżyser Hyungjun Kim, celem Cahaya jest stworzenie miejsca, w którym gracze oderwą się od codziennej rutyny i zaznają wirtualnego wytchnienia.

inZOI jest obecnie dostępne na PC. Island Getaway będzie można wypróbować także podczas tegorocznego Gamescomu.

Źródło:https://bsky.app/profile/did:plc:fhnmo4kohnrexo3iajfcy7qb/post/3lwanmv3agk2g

Tagi:

News
PC
zapowiedź
symulator
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
symulator życia
inZOI
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112