inZOI trafi na PS5 na początku 2026 roku. Wersja na Xboxa wciąż niepewna

Life sim inZOI, dostępny obecnie we wczesnym dostępie na PC, doczeka się wydania na PlayStation 5. Twórcy ze studia inZOI Studio zapowiadają premierę na początek 2026 roku, choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona. Wersja na Xbox Series X/S jest natomiast „rozważana, ale niepotwierdzona”.

inZOI – szczeg ó ły nadchodzącego rozszerzenia

Zapowiedź nowej wersji gry pojawiła się na tydzień przed premierą pierwszego dużego dodatku – Island Getaway. Rozszerzenie wprowadzi do gry wyspowe miasto Cahaya, podzielone na dwa obszary. Główna wyspa posłuży jako centrum aktywności, gdzie będzie można łowić ryby, uprawiać rośliny, wydobywać surowce i sprzedawać swoje wyroby. Mniejsza wyspa, znana jako Resort Island, skupi się na relaksie – gracze odwiedzą świątynię pełną kotów, wybiorą się na przejażdżkę motorem, popływają lub skorzystają ze spa.