Gamescom 2025 pobije rekordy. Ponad 1500 wystawców i największa powierzchnia w historii

Mikołaj Berlik
2025/08/13 10:30
Tegoroczna edycja zapowiada się jako największa w historii wydarzenia.

Organizatorzy Gamescom 2025 ogłosili, że tegoroczna edycja targów przyciągnie rekordową liczbę ponad 1500 wystawców z 72 krajów. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19–23 października w halach Koelnmesse, które w tym roku oferują rekordowe 233 tys. m² powierzchni – o 3 tys. m² więcej niż w poprzednich latach.

Gamescom 2025
Gamescom 2025 – rekord frekwencji i powierzchni

Prezes Koelnmesse, Gerald Böse, podkreślił, że wzrost liczby wystawców oraz powierzchni potwierdza skuteczność hybrydowej formuły wydarzenia. Z kolei Felix Falk z niemieckiego stowarzyszenia branży gier zapowiedział, że tegoroczny Gamescom zaoferuje największą w historii strefę gier niezależnych, koncerty, zawody e-sportowe, cosplay oraz szeroką gamę stoisk.

GramTV przedstawia:

Na tegorocznym Gamescomie znajdą się m.in. Hoyoverse, Ubisoft, Xbox, Grinding Gear Games, Krafton, Sega, a także firmy takie jak Netflix, Alienware, Asus, Blackmagic Design i Samsung. Nintendo zaprezentuje Metroid Prime 4: Beyond oraz Hollow Knight: Silksong, a inZOI Studio umożliwi wypróbowanie dodatku do swojej gry. Capcom pokaże nowy materiał z Resident Evil Requiem, a Obsidian przygotuje zamknięty pokaz The Outer Worlds 2.

Wydarzenie otworzy tradycyjne Gamescom Opening Night Live, podczas którego zapowiedziane zostaną nowe gry i pokazane świeże materiały z nadchodzących produkcji. Nie zabraknie jednak głośnej nieobecności – Sony po raz kolejny ominie targi, podobnie jak w poprzednich latach od 2019 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/gamescom-2025-will-break-records-by-having-1500-exhibitors-from-72-different-countries

News
gamescom
zapowiedź
wydarzenie
Gamescom Opening Night Live
Gamescom 2025
