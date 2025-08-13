Gamescom 2025 pobije rekordy. Ponad 1500 wystawców i największa powierzchnia w historii

Organizatorzy Gamescom 2025 ogłosili, że tegoroczna edycja targów przyciągnie rekordową liczbę ponad 1500 wystawców z 72 krajów. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19–23 października w halach Koelnmesse, które w tym roku oferują rekordowe 233 tys. m² powierzchni – o 3 tys. m² więcej niż w poprzednich latach.

Gamescom 2025 – rekord frekwencji i powierzchni

Prezes Koelnmesse, Gerald Böse, podkreślił, że wzrost liczby wystawców oraz powierzchni potwierdza skuteczność hybrydowej formuły wydarzenia. Z kolei Felix Falk z niemieckiego stowarzyszenia branży gier zapowiedział, że tegoroczny Gamescom zaoferuje największą w historii strefę gier niezależnych, koncerty, zawody e-sportowe, cosplay oraz szeroką gamę stoisk.