Peter Jackson tworzy trzy nowe filmy. Wszystkie będą kolejnymi częściami Władcy Pierścieni?

Nie, nie przeszedłem na emeryturę. Aktualnie pracujemy nad trzema różnymi scenariuszami. Piszę w tym momencie trzy różne skrypty. Produkujemy i piszemy też The Hunt for Gollum, który Andy Serkis wyreżyseruje w przyszłym roku.

Peter Jackson, twórca trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbit, zdradził, że nie zamierza przechodzić na filmową emeryturę. Choć jego ostatnim pełnometrażowym filmem fabularnym pozostaje Hobbit: Bitwa Pięciu Armii z 2014 roku, reżyser zapewnia, że wciąż aktywnie tworzy i to na kilku frontach jednocześnie.

Choć Jackson nie planuje osobiście reżyserować prequela Władcy Pierścieni, jego zaangażowanie w projekt to pierwsza od lat konkretna zapowiedź nowego rozdziału w świecie Śródziemia. Fani mogą również mieć nadzieję, że jeden z opracowywanych przez niego scenariuszy przyciągnie go ponownie za kamerę, chociaż sam Jackson nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów. Nie wiadomo więc, czy pozostałe dwa skrypty to kolejne odsłony Władcy Pierścieni, czy oryginalne projekty.