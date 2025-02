Nowy Władca Pierścieni opóźniony. Film nie trafi do kin na święta 2026 roku

Mamy złe wieści dla wszystkich fanów Władcy Pierścieni. Zapowiedziany w maju ubiegłego roku prequel Drużyny Pierścienia, czyli The Hunt for Gollum, został znacząco opóźniony. Warner Bros. wyznaczył datę premiery filmu na grudzień 2026 roku, ale teraz potwierdzono, że ten termin nie zostanie dotrzymany. Produkcja wciąż nie ma gotowego scenariusza, ani też obsadzonych kolejnych ról poza tytułowym Smeagolem, w którego ponownie wcieli się Andy Serkis. Przez to wszystko nie wyznaczono jeszcze daty rozpoczęcie prac na planie i przez opóźnienia przedprodukcyjne, The Hunt for Gollum zaliczyło roczne przesunięcie premiery.

The Hunt for Gollum opóźniony o rok

Andy Serkis był ostatnio w Vancouver, gdzie miał okazję spotkać się z fanami. Reżyser i główna gwiazda filmu rozmawiała z serwisem The Direct, gdzie przyznał, że plany wydania filmu pod koniec przyszłego roku uległy zmianie. Potwierdził, że The Hunt for Gollum nie zadebiutuje na dużym ekranie w 2026 roku, ale dopiero w grudniu 2027 roku.