Persona 6 z szybką premierą? Niepozorny wpis rozbudził nadzieję fanów serii

Piotr Adamski 0 0

Niewykluczone, że Atlus nie będzie kazał czekać nam zbyt długo na nową Personę.

Na Xbox Games Showcase 2026 doczekaliśmy się zapowiedzi gry Persona 6. Niestety w trakcie pokazu Microsoftu nie ujawniono, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji. Niewykluczone jednak, że Atlus nie będzie kazał fanom serii czekać zbyt długo na nową odsłonę cyklu. Premiera gry Persona 6 już w 2027 roku? Na platformie Tumblr pojawił się wpis, który wywołał poruszenie wśród fanów serii Persona. Autorem rzeczonego posta jest bowiem tłumacz posługujący się pseudonimem „indigozeal”, który ujawnił, że pracuje nad tłumaczeniem gry Persona 6, a konkretnie scenariusza. Dlaczego wywołało to poruszenie wśród miłośników produkcji firmy Atlus.

„indigozeal” już w styczniu tego roku miał wspominać, że rozpoczął pracę nad „tajnym projektem”, którym była właśnie Persona 6. Niewykluczone więc, że proces tłumaczenia produkcji na inne języki rozpoczął się pod koniec 2025 roku. To wszystko może natomiast oznaczać, że prace nad nową odsłoną serii Persona zmierzają ku końcowi.

GramTV przedstawia:

Jak zauważa redakcja Push Square, w przypadku gier firmy Atlus tłumacze rozpoczynają swoją pracę mniej więcej rok przed premierą. Istnieje więc szansa, że Persona 6 zadebiutuje na rynku jeszcze w 2027 roku. Należy jednak podkreślić, że nie jest to oficjalna informacja, a jedynie spekulacje i domysły fanów. Na koniec warto dodać, że Persona 6 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety Atlus nie tylko nie ujawnił terminu premiery, ale też nie podzielił się żadnymi konkretami na temat fabuły. Fanom serii nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacje.