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Clive z Final Fatnasy 16 ponownie wkroczy do akcji. Bohater dołączy do obsady Final Fantasy Resonance

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/25 10:00
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Clive Rosfield stanie się częścią nadchodzącego Final Fantasy Resonance.

Square Enix oficjalnie potwierdziło, że Clive Rosfield, główny bohater Final Fantasy XVI, powróci w nadchodzącej grze Final Fantasy Resonance. Produkcja zadebiutuje 22 października, a Clive dołączy do grona legendarnych postaci z całej historii serii.

Clive Rosfield
Clive Rosfield

Clive Rosfield dołączy do Final Fantasy Resonance

Choć Final Fantasy XVI jest jedną z bardziej kontrowersyjnych odsłon cyklu ze względu na odejście od klasycznego turowego systemu walki na rzecz pełnoprawnej rozgrywki akcji, sam Clive Rosfield zdobył ogromną popularność wśród fanów. Duży wpływ na odbiór bohatera miały jego tragiczna historia oraz wysoko oceniana kreacja aktorska Bena Starra. Relacje Clive'a z jego bratem Joshuą oraz przyjaciółką z dzieciństwa Jill sprawiły, że wielu graczy uznało go za jednego z najlepiej napisanych protagonistów w historii serii.

Final Fantasy Resonance będzie zupełnie nową odsłoną cyklu, wykorzystującą popularną stylistykę HD-2D, którą Square Enix rozwija w swoich ostatnich produkcjach. W przeciwieństwie do Final Fantasy XVI, nowa gra powróci do klasycznego, turowego systemu walki. Twórcy przygotowali również nową interpretację znanej mechaniki przywoływania istot. Zamiast tradycyjnych Summonów gracze będą korzystać z systemu Visions, pozwalającego przywoływać echa bohaterów z różnych części serii. Postacie te będą wspierały drużynę w walce oraz udostępniały unikalne umiejętności. Do tej pory Square Enix potwierdziło obecność następujących bohaterów:

  • Warrior of Light – Final Fantasy I
  • Firion – Final Fantasy II
  • Luneth – Final Fantasy III
  • Cecil – Final Fantasy IV
  • Bartz – Final Fantasy V
  • Terra – Final Fantasy VI
  • Cloud – Final Fantasy VII
  • Squall – Final Fantasy VIII
  • Zidane – Final Fantasy IX
  • Tidus – Final Fantasy X
  • Shantotto – Final Fantasy XI
  • Vaan – Final Fantasy XII
  • Lightning – Final Fantasy XIII
  • Y'shtola – Final Fantasy XIV
  • Noctis – Final Fantasy XV
  • Clive – Final Fantasy XVI

GramTV przedstawia:

W swojej formie Vision, Clive będzie mógł przemienić się w Eikona Ifrita i wykorzystać potężną umiejętność Meteor Strike, która sprowadzi na przeciwników płonący meteoryt. Ponieważ Final Fantasy Resonance bazuje na rozwiązaniach znanych z mobilnego Final Fantasy Brave Exvius, nie jest jeszcze jasne, czym wersja Vision Clive'a będzie różniła się od klasycznej wersji Ifrita, który w tej grze występował jako przyzywany Esper.

Final Fantasy Resonance ukaże się 22 października na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Co ciekawe, będzie to pierwszy raz, kiedy Clive Rosfield pojawi się na konsolach Nintendo. Choć od dłuższego czasu pojawiają się plotki o wersji Final Fantasy XVI na Nintendo Switch 2, gra wciąż nie została oficjalnie zapowiedziana na tę platformę.

Źródło:https://gamerant.com/final-fantasy-16-ff16-clive-resonance-visions-october-22-2026/

Tagi:

News
Square Enix
Final Fantasy
jRPG
postać
clive rosfield
Final Fantasy Resonance
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112