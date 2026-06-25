Persona 5 i Call of Duty oficjalnie łączą siły. Nadchodzi wyjątkowy cross-over w Call of Duty: Mobile

Spodziewaliście się cross-overu Persony z Call of Duty?

Persona 5 Royal oficjalnie nawiązało współpracę z Call of Duty: Mobile. Nadchodzący szósty sezon popularnej mobilnej strzelanki, zatytułowany Take your Heart, będzie w całości poświęcony światu Persona 5 i wprowadzi do gry nowe skórki operatorów, specjalne wydarzenia oraz liczne przedmioty kosmetyczne inspirowane Phantom Thieves. Choć Persona 5 ma na swoim koncie wiele nietypowych cross-overów z innymi markami, będzie to pierwszy raz, gdy seria połączy siły z marką Call of Duty. Persona 5 wkroczy do Call of Duty: Mobile W ramach współpracy do gry trafią cztery nowe skórki operatorów: Cipher – Joker

Scylla – Panther

Alias – Queen

Urban Tracker – Violet

Każda z nich otrzyma unikalne elementy, takie jak specjalne wejścia do lobby oraz akcesoria w postaci charakterystycznych masek. Twórcy przygotowali również specjalną animację baton pass dla trybu wieloosobowego. Otrzymają ją gracze, którzy zdobędą co najmniej dwie skórki z cross-overu Persona 5 Royal. Na ograniczony czas zmodyfikowany zostanie również tryb Plunder, który otrzyma wydarzenie Plunder Treasure Hunt. Podczas rozgrywki gracze będą mogli wejść do specjalnych stref zmieniających interfejs użytkownika na grafikę inspirowaną Persona 5 Royal. W tych obszarach pojawią się również przeciwnicy w postaci Shadowów. Po pokonaniu trzech fal wrogów gracze otrzymają skrzynię zawierającą gotówkę oraz maski z Persona 5, które zapewnią specjalne premie do końca meczu. Nowy sezon zadebiutuje 1 lipca o godzinie 02:00 czasu polskiego, zaraz po zakończeniu obecnej współpracy Call of Duty: Mobile z serialem The Boys.

GramTV przedstawia:

Crossover wprowadzi także wydarzenie tematyczne z galeriami strzeleckimi inspirowanymi Pałacami z Persona 5 Royal. Wśród nagród znajdą się plecak z wizerunkiem Morgany, skórka motocykla inspirowana Ryuji Sakamoto oraz specjalna personalizacja ataku Nuclear Strike, w której Morgana dopinguje gracza. Do sklepu trafią również nowe kosmetyczne warianty broni: LK24 – Arsene

QQ9 – Carmen

Type 63 – Johanna

RAM-7 – Cendrillon Każda z tych broni otrzyma unikalne efekty eliminacji przeciwników. Ponadto gracze, którzy skompletują nowe skórki Persona 5 Royal, otrzymają dodatkowe nagrody, w tym legendarny wygląd pojazdu ORV Morgana Vehicle Skin. Współpraca z Call of Duty: Mobile jest kolejnym ważnym wydarzeniem dla marki Persona, która w 2026 roku świętuje swoje 30-lecie. Na początku czerwca Persona 5 Royal powróciła do usługi Xbox Game Pass, a Persona 4 Revival otrzymało datę premiery wyznaczoną na 18 lutego 2027 roku. Potwierdzono również powstawanie Persona 6, które według obecnych plotek ma zadebiutować we wrześniu 2027 roku. Biorąc pod uwagę ogromną popularność Persona 5 Royal, nowa współpraca może okazać się jednym z najbardziej udanych cross-overów w historii Call of Duty: Mobile. Na razie nie wiadomo jednak, czy partnerstwo zostanie w przyszłości rozszerzone również na główne odsłony serii Call of Duty.