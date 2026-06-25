Zaloguj się lub Zarejestruj

Persona 5 i Call of Duty oficjalnie łączą siły. Nadchodzi wyjątkowy cross-over w Call of Duty: Mobile

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/25 15:50
0
0

Spodziewaliście się cross-overu Persony z Call of Duty?

Persona 5 Royal oficjalnie nawiązało współpracę z Call of Duty: Mobile. Nadchodzący szósty sezon popularnej mobilnej strzelanki, zatytułowany Take your Heart, będzie w całości poświęcony światu Persona 5 i wprowadzi do gry nowe skórki operatorów, specjalne wydarzenia oraz liczne przedmioty kosmetyczne inspirowane Phantom Thieves. Choć Persona 5 ma na swoim koncie wiele nietypowych cross-overów z innymi markami, będzie to pierwszy raz, gdy seria połączy siły z marką Call of Duty.

Persona 5 x Call of Duty: Mobile
Persona 5 x Call of Duty: Mobile

Persona 5 wkroczy do Call of Duty: Mobile

W ramach współpracy do gry trafią cztery nowe skórki operatorów:

  • Cipher – Joker
  • Scylla – Panther
  • Alias – Queen
  • Urban Tracker – Violet

Każda z nich otrzyma unikalne elementy, takie jak specjalne wejścia do lobby oraz akcesoria w postaci charakterystycznych masek. Twórcy przygotowali również specjalną animację baton pass dla trybu wieloosobowego. Otrzymają ją gracze, którzy zdobędą co najmniej dwie skórki z cross-overu Persona 5 Royal. Na ograniczony czas zmodyfikowany zostanie również tryb Plunder, który otrzyma wydarzenie Plunder Treasure Hunt. Podczas rozgrywki gracze będą mogli wejść do specjalnych stref zmieniających interfejs użytkownika na grafikę inspirowaną Persona 5 Royal. W tych obszarach pojawią się również przeciwnicy w postaci Shadowów. Po pokonaniu trzech fal wrogów gracze otrzymają skrzynię zawierającą gotówkę oraz maski z Persona 5, które zapewnią specjalne premie do końca meczu.

Nowy sezon zadebiutuje 1 lipca o godzinie 02:00 czasu polskiego, zaraz po zakończeniu obecnej współpracy Call of Duty: Mobile z serialem The Boys.

GramTV przedstawia:

Crossover wprowadzi także wydarzenie tematyczne z galeriami strzeleckimi inspirowanymi Pałacami z Persona 5 Royal. Wśród nagród znajdą się plecak z wizerunkiem Morgany, skórka motocykla inspirowana Ryuji Sakamoto oraz specjalna personalizacja ataku Nuclear Strike, w której Morgana dopinguje gracza. Do sklepu trafią również nowe kosmetyczne warianty broni:

  • LK24 – Arsene
  • QQ9 – Carmen
  • Type 63 – Johanna
  • RAM-7 – Cendrillon

Każda z tych broni otrzyma unikalne efekty eliminacji przeciwników. Ponadto gracze, którzy skompletują nowe skórki Persona 5 Royal, otrzymają dodatkowe nagrody, w tym legendarny wygląd pojazdu ORV Morgana Vehicle Skin. Współpraca z Call of Duty: Mobile jest kolejnym ważnym wydarzeniem dla marki Persona, która w 2026 roku świętuje swoje 30-lecie. Na początku czerwca Persona 5 Royal powróciła do usługi Xbox Game Pass, a Persona 4 Revival otrzymało datę premiery wyznaczoną na 18 lutego 2027 roku. Potwierdzono również powstawanie Persona 6, które według obecnych plotek ma zadebiutować we wrześniu 2027 roku. Biorąc pod uwagę ogromną popularność Persona 5 Royal, nowa współpraca może okazać się jednym z najbardziej udanych cross-overów w historii Call of Duty: Mobile. Na razie nie wiadomo jednak, czy partnerstwo zostanie w przyszłości rozszerzone również na główne odsłony serii Call of Duty.

Źródło:https://gamerant.com/cod-mobile-persona-5-royal-crossover-collab-event/

Tagi:

News
strzelanka
Call of Duty
kooperacja
Persona 5
mobilne
Persona
cross-over
Mobilki
Call of Duty: Mobile
Persona 5 Royal
nowa zawartość
crossover
mobilka
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112