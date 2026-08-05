Cinder City zaprasza na pierwsze testy pre-alpha. Zapisy już ruszyły

Twórcy Cinder City ogłosili pierwsze zamknięte testy pre-alpha swojej nowej produkcji. Gracze będą mogli sprawdzić dystopijną strzelankę z otwartym światem w dniach 14–16 sierpnia, choć na razie dostęp otrzyma jedynie ograniczona grupa uczestników.
Cinder City – pierwsza okazja do sprawdzenia gry
Rejestracja do testów została już uruchomiona za pośrednictwem platformy Steam. Obecnie zapisać mogą się wyłącznie osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych, jednak deweloperzy zapewniają, że w przyszłości planowane są kolejne playtesty obejmujące także inne regiony świata.
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