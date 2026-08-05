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Cinder City zaprasza na pierwsze testy pre-alpha. Zapisy już ruszyły

Mikołaj Berlik
2026/08/05 16:00
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Niedługo sprawdzimy nową strzelankę.

Twórcy Cinder City ogłosili pierwsze zamknięte testy pre-alpha swojej nowej produkcji. Gracze będą mogli sprawdzić dystopijną strzelankę z otwartym światem w dniach 14–16 sierpnia, choć na razie dostęp otrzyma jedynie ograniczona grupa uczestników.

Cinder City
Cinder City

Cinder City – pierwsza okazja do sprawdzenia gry

Rejestracja do testów została już uruchomiona za pośrednictwem platformy Steam. Obecnie zapisać mogą się wyłącznie osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych, jednak deweloperzy zapewniają, że w przyszłości planowane są kolejne playtesty obejmujące także inne regiony świata.

GramTV przedstawia:

Osoby zakwalifikowane do testów otrzymają dostęp 12 sierpnia, dwa dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Aby wziąć udział, trzeba mieć ukończone 16 lat.Twórcy przypominają, że testy objęte są umową o zachowaniu poufności. Oznacza to, że uczestnicy nie będą mogli publikować materiałów z rozgrywki ani dzielić się szczegółami dotyczącymi zawartości gry do czasu zniesienia ograniczeń.

Zostań Cinderknightem – postacią o unikalnych zdolnościach – i stań się jedną z ostatnich linii obrony przed szaloną grupą Hyde’a, wypaczonymi Stworzeniami oraz wrogimi frakcjami, które atakują bez ostrzeżenia.
Miasto upadło. Żadne miejsce nie jest bezpieczne. Wykorzystaj swoje zdolności, wypełniaj swoją rolę i walcz, by odzyskać to, co stracono.

Na ten moment deweloperzy nie ujawnili dokładnej daty premiery Cinder City, ale potwierdzili, że debiut gry planowany jest jeszcze w 2026 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/cinder-city-announces-first-pre-alpha-playtest-from-august-14th-to-16th

Tagi:

News
PC
strzelanka
test
testy
cinder city
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112