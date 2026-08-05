Cinder City zaprasza na pierwsze testy pre-alpha. Zapisy już ruszyły

Osoby zakwalifikowane do testów otrzymają dostęp 12 sierpnia, dwa dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Aby wziąć udział, trzeba mieć ukończone 16 lat.Twórcy przypominają, że testy objęte są umową o zachowaniu poufności. Oznacza to, że uczestnicy nie będą mogli publikować materiałów z rozgrywki ani dzielić się szczegółami dotyczącymi zawartości gry do czasu zniesienia ograniczeń.

Zostań Cinderknightem – postacią o unikalnych zdolnościach – i stań się jedną z ostatnich linii obrony przed szaloną grupą Hyde’a, wypaczonymi Stworzeniami oraz wrogimi frakcjami, które atakują bez ostrzeżenia.

Miasto upadło. Żadne miejsce nie jest bezpieczne. Wykorzystaj swoje zdolności, wypełniaj swoją rolę i walcz, by odzyskać to, co stracono.

Na ten moment deweloperzy nie ujawnili dokładnej daty premiery Cinder City, ale potwierdzili, że debiut gry planowany jest jeszcze w 2026 roku.