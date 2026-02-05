Hollow Knight na Nintendo Switch 2. Premiera już dziś

Pierwsze Hollow Knight ukazało się aż 9 lat temu. Tytuł z biegiem czasu został wydany na niemal wszystkie najważniejsze platformy.
Były komputery osobiste, były PlayStation 4 oraz Xbox One i Series X/S. A także Nintendo Switch, ale tylko pierwszy. Posiadacze drugiego Pstryczka musieli zaś grać w wersję z poprzedniej konsoli.
Hollow Knight z dedykowaną wersją na Nintendo Switch 2
Aż do teraz. Podczas dzisiejszego Nintendo Direct oficjalnie zapowiedziano bowiem, że Hollow Knight otrzyma dedykowaną wersję na Nintendo Switch 2. Co więcej, ta do kupienia będzie już dziś. Zasadne w tej sytuacji jest pytanie, co z tymi, którzy już wcześniej nabyli swoją kopię drugiego Hollow Knighta?
Dla nich też jest rozwiązanie. Jak to bywa od momentu premiery Switcha 2, posiadacze pierwotniej wersji będą mogli zgarnąć tzw. upgrade pack, wraz z którym wersja z NS1 stanie się wersją na NS2. Co istotne, to wszystko całkowicie za darmo bez konieczności jakiejkolwiek dopłaty. Wraz z tym sama produkcja powinna stać się jeszcze ładniejsza, a czasy ładowania odczuwalnie krótsze.
GramTV przedstawia:
Hollow Knight trafiło na rynek 24 lutego 2017. Produkcja z miejsca podbiła serca fanów, szczególnie tych łaknących trudniejszej rozgrywki. Tytuł nominowany był m.in. podczas Golden Joystick Awards oraz British Academy Games Awards. Szybko zapowiedziano wobec tego sequel, ale na pojawienie się Hollow Knight: Silksong trzeba było poczekać w sumie aż 8 lat.
