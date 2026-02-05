Hollow Knight na Nintendo Switch 2. Premiera już dziś

Pierwsze Hollow Knight ukazało się aż 9 lat temu. Tytuł z biegiem czasu został wydany na niemal wszystkie najważniejsze platformy.

Były komputery osobiste, były PlayStation 4 oraz Xbox One i Series X/S. A także Nintendo Switch, ale tylko pierwszy. Posiadacze drugiego Pstryczka musieli zaś grać w wersję z poprzedniej konsoli.

Hollow Knight z dedykowaną wersją na Nintendo Switch 2

Aż do teraz. Podczas dzisiejszego Nintendo Direct oficjalnie zapowiedziano bowiem, że Hollow Knight otrzyma dedykowaną wersję na Nintendo Switch 2. Co więcej, ta do kupienia będzie już dziś. Zasadne w tej sytuacji jest pytanie, co z tymi, którzy już wcześniej nabyli swoją kopię drugiego Hollow Knighta?