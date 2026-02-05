Zaloguj się lub Zarejestruj

Znamy datę premiery final fantasy Final Fantasy 7 Rebirth na Switch 2

Od dwóch lat posiadacze PlayStation 5 mogą cieszyć się jakością Final Fantasy 7 Rebirth. Niemniej czas mija, a produkcja trafia na kolejne platformy.

Już rok po PS5 przyszła pora na komputery osobiste. W tle majaczy też gdzieś zapowiedziana na ten rok edycja na Xbox Series X/S, ale to nie wszystko.

Final Fantasy 7 Rebirth już latem na NS2

Final Fantasy 7 Rebirth trafić ma bowiem również na Nintendo Switch 2. I zgodnie z pojawiającymi się od jakiegoś czasu plotkami, produkcja ta zawita na drugiego pstryczka szybciej niż później. Oficjalnie potwierdzono bowiem, iż gra w wersji na konsolę Nintendo wejdzie na rynek już 3 czerwca 2026 roku, czyli kilka tygodni przed wakacjami.

Rebirth to druga część trylogii remake’ów Final Fantasy 7. Poznajemy w niej dalsze losy Clouda Strife’a i jego ekipy, którzy właśnie uciekli z Midgaru. Nie ustają oni jednak w staraniach, których celem jest powstrzymanie Sephirotha oraz korporacji Shinra. Warto pamiętać, że przed nami jeszcze zwieńczenie tej opowieści, którym będzie nienazwana i formalnie niezapowiedziana jeszcze produkcja.

Pojawienie się Final Fantasy 7 Rebirth na Nintendo Switch 2 to bez wątpienia spore wydarzenie. Mówimy tutaj wszak o grze, która na gali Golden Joystick Awards 2024 zgarnęła aż 4 nagrody, w tym tę dla najlepszej historii. Sama Pozycja może pochwalić się też średnią ocen w serwisie Opencritic wynoszącą aż 97%,

