Znamy datę premiery final fantasy Final Fantasy 7 Rebirth na Switch 2

Od dwóch lat posiadacze PlayStation 5 mogą cieszyć się jakością Final Fantasy 7 Rebirth. Niemniej czas mija, a produkcja trafia na kolejne platformy.

Już rok po PS5 przyszła pora na komputery osobiste. W tle majaczy też gdzieś zapowiedziana na ten rok edycja na Xbox Series X/S, ale to nie wszystko.

Final Fantasy 7 Rebirth już latem na NS2

Final Fantasy 7 Rebirth trafić ma bowiem również na Nintendo Switch 2. I zgodnie z pojawiającymi się od jakiegoś czasu plotkami, produkcja ta zawita na drugiego pstryczka szybciej niż później. Oficjalnie potwierdzono bowiem, iż gra w wersji na konsolę Nintendo wejdzie na rynek już 3 czerwca 2026 roku, czyli kilka tygodni przed wakacjami.