Persona 3 otrzyma pełnoprawny remake? Atlus ma pracować nad odświeżeniem gry

Wygląda na to, że fani serii Persona otrzymają niebawem kolejny powód do radości.

Wczoraj informowaliśmy Was, że firma Atlus szykuje na ten rok kilka niespodzianek. Niewykluczone, że jedną z nich będzie zapowiedź pełnoprawnego remake’u gry Persona 3. Jeden z branżowych insiderów poinformował bowiem, że odświeżona wersja gry z 2006 roku faktycznie powstaje, co z pewnością ucieszy wielu fanów serii. Dodatkowo informator podzielił się również kilkoma szczegółami na temat projektu.

Insider dzieli się szczegółami na temat remake’u gry Persona 3

Autorem powyższych doniesień jest insider posługujący się pseudonimem „lolilolailo”, który w przeszłości ujawnił m.in. że Atlus planuje wydać porty Persona 3 Portable oraz Persona 4 Golden na współczesnych konsolach. Informator zdradza, że pełnoprawny remake gry Persona 3 pod względem oprawy wizualnej będzie prezentował poziom zbliżony do Persony 5.



Gracze mogą spodziewać się również ulepszeń w rozgrywce, dzięki którym tytuł zostanie dostosowany do dzisiejszych standardów. Niestety są również złe wieści. Zdaniem insidera Atlus zamierza odświeżyć standardowe wydanie gry Persona 3, a nie edycję Persona 3 FES, która zawierała grywalny epilog.



Oczywiście Atlus w żaden sposób nie odniósł się do powyższych doniesień. Fanom serii Persona nie pozostaje więc nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i uważnie śledzić tegoroczne zapowiedzi japońskiej firmy.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniane wyżej Persona 3 Portable oraz Persona 4 Golden już 19 stycznia zadebiutują na PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Pierwsza z wymienionych produkcji tego samego dnia ukaże się również na komputerach osobistych. Warto również dodać, że – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – oba tytuły trafią także do usługi Xbox Game Pass.