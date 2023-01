Atlus szykuje kilka świeżych zapowiedzi na 2023 rok

Początek roku to zawsze dobra okazja do tego, by trochę opowiedzieć o swoich planach na nadciągające 12 miesięcy. Deweloperzy z Atlus zdradzili, że w 2023 roku możemy spodziewać się zapowiedzi kilku tytułów ich autorstwa. Taka wiadomość z pewnością ucieszy fanów twórczości japońskiego dewelopera.

W 2023 czeka nas zapowiedź nowej Persony?

Przypomnijmy, że już w tym miesiącu na kolejnych platformach zadebiutują dwie docenione produkcje studia Atlus. Mowa tutaj o odświeżonych wydaniach Persona 3 Portable i Persona 4 Golden, które pojawią się na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch już 19 stycznia.



Niewykluczone, że wśród tegorocznych zapowiedzi nowych gier od Atlus pojawi się kolejna odsłona serii Persona. Być może usłyszymy też nieco więcej na temat Project Re Fantasy, które ciągle pozostaje dość tajemniczym projektem.