Gwiezdne Wojny, ale to Gothic. Mod już prawie gotowy

Już za kilka dni pierwszy Gothic obchodził będzie 24. urodziny. Gra Piranha Bytes, która w naszym kraju ma status kultowej, od dawna jest już więc pełnoletnia.
Ale mimo to jej popularność nie słabnie. Tak samo jak nie słabnie kreatywność stworzonej wokół niej sceny moderskiej.
Obi-Wan nakazuje nam opuścić świat Gothica
Już niedługo Gothic doczekać się może kolejnej interesującej modyfikacji. W jej ramach opuszczamy Kontynent, do czego zachęca nas sam Obi-Wan Kenobi. Omawiany mod wprowadza bowiem do gothicowego świata uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na prezentowanych materiałach możemy zobaczyć m.in. legendarną kantynę Mos Eisley na Tatooine, do której kieruje nas Obi-Wan, ale również wnętrze imperialnego Gwiezdnego Niszczyciela czy też powierzchnię planety Coruscant. Przy tym wszystkim zaimplementowano również mechanikę latania pomiędzy różnymi lokacjami, aczkolwiek większych modyfikacji mechanik nie mamy się raczej co spodziewać. Całość ma ukazać się jeszcze w tym roku.
Od 8 miesięcy pracuje na drobnym modem bez skryptowych bzdur. [...] Na niektórych filmach dawałem znaki. Wydam w tym roku za kilka miesięcy, bo już sporo zrobiłem, ale nic nie pokazuje, aby nikogo nie nakręcać i nie wywoływać szumu – tak o swojej pracy pisze jej twórca, Johnts151.
Wcześniej Johnts151 pracował nad inną modyfikacją o wiele mówiącej nazwie Epic Mod. Ta zapowiedziana została około dekadę temu i miała być ogromna. Zapowiadano wiele nowej zawartości, także pochodzącej z innych gier, jak np. Assassin’s Creed. Mimo licznych materiałów wideo i dużych oczekiwań społeczności mod ten jednak nigdy nie został ukończony i od pewnego czasu jest o nim cicho. To sprawia, że niektórzy powątpiewają, czy gothicowe Star Wars kiedykolwiek faktycznie zostanie udostępnione. Mimo to sam twórca zapewnia, że doprowadzi wszystko do końca.
Niekoniecznie, to jest mały projekt. Za dużo pracy w nim nie ma. Mapki są gotowe, postacie to samo. Chcę tylko dać lepszą animację latania i kilka dialogów. I to wszystko, koniec. To ma być modzik, który chcę wydać na swoim koncie. Bez jakichś skryptów – stwierdził w jednym z komentarzy na YouTube Johnts151.
