Gwiezdne Wojny, ale to Gothic. Mod już prawie gotowy

Już za kilka dni pierwszy Gothic obchodził będzie 24. urodziny. Gra Piranha Bytes, która w naszym kraju ma status kultowej, od dawna jest już więc pełnoletnia.

Ale mimo to jej popularność nie słabnie. Tak samo jak nie słabnie kreatywność stworzonej wokół niej sceny moderskiej.

Obi-Wan nakazuje nam opuścić świat Gothica

Już niedługo Gothic doczekać się może kolejnej interesującej modyfikacji. W jej ramach opuszczamy Kontynent, do czego zachęca nas sam Obi-Wan Kenobi. Omawiany mod wprowadza bowiem do gothicowego świata uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na prezentowanych materiałach możemy zobaczyć m.in. legendarną kantynę Mos Eisley na Tatooine, do której kieruje nas Obi-Wan, ale również wnętrze imperialnego Gwiezdnego Niszczyciela czy też powierzchnię planety Coruscant. Przy tym wszystkim zaimplementowano również mechanikę latania pomiędzy różnymi lokacjami, aczkolwiek większych modyfikacji mechanik nie mamy się raczej co spodziewać. Całość ma ukazać się jeszcze w tym roku.