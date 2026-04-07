People Can Fly i Krafton prezentują Project Echo. Xeno Point to nowy tryb w PUBG: Battlegrounds

Studio People Can Fly we współpracy z wydawcą Krafton, zaprezentowali Xeno Point. Jest to nowy, ograniczony czasowo tryb PvE w formule roguelike dla gry PUBG: Battlegrounds.

Projekt, wcześniej rozwijany pod roboczą nazwą Project Echo, wprowadza do znanej formuły PUBG elementy roguelike oraz zagrożenie ze strony obcej cywilizacji. Jak dowiedzieliśmy się od People Can Fly, nowy tryb kooperacyjny zatytułowany Xeno Point, będzie dostępny przez określony czas.

To było ekscytujące wyzwanie stworzyć wydarzenie dla tak ogromnej i wymagającej społeczności PUBG. Mamy nadzieję, że gracze będą się dobrze bawić.

Akcja trybu Xeno Point rozgrywa się na zmodyfikowanej wersji mapy Miramar, opanowanej przez wrogą siłę obcych. Gracze zachowują dostęp do podstawowego arsenału, systemu poruszania się i mechanik taktycznych znanych z PUBG, ale muszą zmierzyć się z nieprzewidywalnymi przeciwnikami i zniekształconym środowiskiem. Podczas rozgrywki drużyny przemierzają kolejne strefy, pokonują minibossów i zdobywają tzw. „Supers”, czyli specjalne zdolności obcych, które można rozwijać i łączyć w różne konfiguracje. System progresji obejmuje ulepszenia trwałe i pasywne umiejętności, pozwalające na eksperymentowanie ze stylami gry. Każda rozgrywka ma przebiegać inaczej dzięki wielu ścieżkom rozwoju, rosnącemu poziomowi trudności oraz losowym elementom. Ostatecznym celem jest dotarcie do istoty kontrolującej zmieniony świat i jej pokonanie.

Xeno Point został zaprojektowany jako doświadczenie roguelike, zachęcające do wielokrotnego przechodzenia. Systemy progresji nagradzają eksperymentowanie i opanowanie mechanik, a zróżnicowani przeciwnicy i sytuacje wymagają dobrej współpracy drużynowej. Tryb jest także zintegrowany z ekosystemem PUBG: Battlegrounds. Gracze mogą zdobywać punkty Arcade, które pozwalają odblokować tygodniowe nagrody, takie jak kupony Contraband, a także ekskluzywne przedmioty kosmetyczne powiązane z postępami w Xeno Point.

Tryb Xeno Point będzie dostępny w PUBG: Battlegrounds, z kolei na konsolach od 16 kwietnia do 14 maja. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nowego trybu: