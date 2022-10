Pentiment pokryty złotem. Cóż to będzie za dziwna przygoda

Mamy dobre informacje dla wszystkich, którzy wyczekują najnowszej gry od utalentowanej ekipy z Obsidian Entertainment. Twórcy za pośrednictwem Twittera poinformowali, że prace nad Pentiment są na ostatniej prostej, a gra pokryła się złotem. Przypomnijmy, że premiera już 15 listopada, a tytuł zawita na PC oraz konsole Xbox One i Xbox Series S/X. Dodatkowo tytuł będzie dostępny w ramach abonamentu Game Pass już w dniu premiery. Zamierzacie go sprawdzić, czy „dziwność” tej gry od razu Was zniechęca?

Pentiment na pierwszy rzut oka nie sprawia wrażenia produkcji, która podbije rynek, przyciągając przed ekrany miliony graczy. Z pewnością nie można jej jednak odmówić oryginalności, co przemawia za tym, by dać jej szansę, jeśli w grach cenimy sobie nieszablonowość. Deweloperzy z Obsidian Entertainment nie raz potrafili zaskoczyć nas ciekawymi pomysłami, a wszystko wskazuje na to, że w najnowszej grze również ich nie zabraknie.



„Firma Obsidian Entertainment prezentuje historyczną grę fabularną o rozwiązywaniu tajemnic, której akcja rozgrywa się na początku XVI wieku w Niemczech. Kluczowymi elementami tego tytułu są rozwój postaci, mocno stylizowana grafika i narracja oparta na wyborach dokonywanych przez gracza. Wciel się w bystrego ilustratora, który zostaje uwikłany w serię morderstw dokonanych w opactwie Kiersau na przestrzeni 25 lat” – czytamy w opisie gry na Steam.



Pentiment kładzie nacisk na nieliniową historię. Podejmując rozmaite decyzje, wpłyniemy na dalszy przebieg zdarzeń, doprowadzając do jednego z kilku zakończeń. W trakcie rozgrywki będziemy musieli także pamiętać o konieczności rozwoju postaci, by odblokować nowe możliwości radzenia sobie z licznymi trudnościami, jakie napotkamy podczas śledztwa.