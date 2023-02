Pełnoprawne Call of Duty 2023 z premierą w listopadzie?

Według wcześniejszych zapowiedzi w 2023 roku mieliśmy nie doczekać się premiery kolejnego Call of Duty. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na coś zupełnie innego.

Seria Call of Duty doczeka się pełnoprawnej odsłony w 2023 roku

Wcześniej mówiło się o tym, że Call of Duty 2023 będzie wyłącznie płatnym dodatkiem do Call of Duty: Modern Warfare 2. Przecieki sugerują jednak, że Activision zmieniło swoje plany, a premiery pełnoprawnej odsłony serii Call of Duty możemy doczekać się w listopadzie.



Źródłem tych informacji jest serwis insider-gaming.com, a za artykułem stoi znany insider – Tom Henderson. Według jego wiedzy Call of Duty 2023 ma być tworzone przez zespół Sledgehammer Games, a premiera gry zaplanowana została na 10 listopada. Produkcja dostępna ma być na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.



Testy beta odbędą się w dwóch pierwszych tygodniach października. Henderson dodaje również, że najnowsza odsłona ma być mocno powiązana z serią Modern Warfare. Niewykluczone więc, że tegoroczna część będzie nazywać się Modern Warfare 3.