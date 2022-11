Call of Duty 2023 to rzekomo płatny dodatek do Call of Duty: Modern Warfare 2

Już w lutym tego roku w sieci pojawiły się doniesienia, które sugerowały, że w 2023 roku nie doczekamy się nowej odsłony serii Call of Duty. Activision zapewniało jednak, że posiada „ekscytującą listę darmowych i płatnych gier” ze wspomnianej serii, które mają pojawić się w przyszłym roku. Tymczasem podczas spotkania podsumowującego wyniki finansowe za ostatni kwartał firma podzieliła się nowymi informacjami w sprawie nadchodzących atrakcji skierowanych do fanów Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ma otrzymać dodatek w cenie pełnej gry

Activision podzieliło się bowiem planami związanymi ze wspomnianą serią. Okazuje się, że w przyszłym roku miłośnicy Call of Duty mogą liczyć na „kolejne pełne wydanie premium”, a także „jeszcze bardziej angażujące doświadczenia free-to-play”. Jason Schreier jest jednak przekonany, że wspomniane „wydanie premium” nie oznacza nowej, pełnoprawnej odsłony popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanin.



Dziennikarz twierdzi, że Activision zamierza wydać w przyszłym roku duży dodatek do Call of Duty: Modern Warfare 2, który będzie sprzedawany w cenie pełnej gry. Rozszerzenie ma wprowadzić sporo nowej zawartości i dlatego też firma nazywa je „pełnym” wydaniem. DLC będzie rzekomo oferować zarówno kampanią single player, jak i kolejne atrakcje dla miłośników trybu multiplayer.



Schreier informuje również, że kolejna pełnoprawna odsłona serii Call of Duty pojawi się dopiero w 2024, a za jej przygotowanie odpowiedzialne jest studio Treyarch. Oczywiście Activision nie odniosło się w żadnej sposób do tych rewelacji. Fanom wspomnianej marki nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne szczegóły i informacje związane z najbliższą przyszłością cyklu.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare II - awantura w Meksyku!

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.