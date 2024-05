Pełna sekretów metroidvania podbija serca subskrybentów PS Plus Extra

Animal Well wśród największych premier usługi PS Plus Extra w 2024 roku.

Twórcy Animal Well podzielili się ostatnio zwiastunem, który prezentuje świetne oceny wystawione przez branżowych dziennikarzy. Tytuł spotkał się nie tylko z niezwykle ciepłym odbiorem, ale także sporym zainteresowaniem ze strony graczy. Gra trafiła również do PS Plus Extra i jak się okazuje, niezwykle przypadła do gustu subskrybentom usługi.

Animal Well to jedna z największych premier PS Plus Extra w 2024 roku Jak informowaliśmy dzisiaj rano, Animal Well może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami zarówno ze strony branżowych dziennikarzy, jak i graczy. Recenzenci mówili między innymi, że omawiana metroidvania to „wyjątkowa gra, w którą powinniśmy zagrać tak szybko, jak to możliwe”. Okazuje się, że produkcja, która trafiła również do PS Plus Extra, skradła serca subskrybentów usługi i cieszy się ogromną popularnością.

GramTV przedstawia:

Zgodnie z przekazanymi przez portal TrueTrophies informacjami, na podstawie statystyk prowadzonych przez serwis można potwierdzić świetny start Animal Well w ramach PS Plus Extra. Gra znajduje się bowiem na piątym miejscu wśród największych premier usługi w 2024 roku. Na pierwszym miejscu króluje Dave the Diver, na drugim uplasował się Need for Speed Unbound, natomiast podium zamyka Marvel’s Midnight Suns. Dave the Diver (kwiecień 2024)

Need for Speed Unbound (luty 2024)

Marvel’s Midnight Suns (marzec 2024)

Tiny Tina’s Wonderland (styczeń 2024)

Animal Well (kwiecień 2024) Eksploruj gęsty, wzajemnie połączony labirynt i odkryj jego liczne sekrety. Zbieraj przedmioty, aby manipulować otoczeniem w zaskakujący i znaczący sposób. Spotkaj piękne i niepokojące stworzenia, próbując przetrwać wśród tego, co czai się w ciemności. Tam znajduje się coś więcej niż to, co widzisz. – głosi opis gry Animal Well na platformie Steam. Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Animal Well to platformowa gra logiczna od studia Shared Memory. Produkcja dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation i Nintendo Switch. Tytuł świetnie przyjął się między innymi na platformie Valve, gdzie aż 96% z ponad 8 tysięcy ocen jest pozytywnych.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.