Animal Well na zwiastunie z ocenami. Świetny odbiór klimatycznej metroidvanii

Pod koniec marca bieżącego roku informowaliśmy o dacie premiery Animal Well, klimatycznej metroidvanii, która jest dziełem studia Shared Memory . Tytuł zadebiutował na rynku niecałe 3 tygodnie temu, w związku z czym zdążył doczekać się już ocen zarówno ze strony dziennikarzy branżowych, jak i samych graczy. Okazuje się, że produkcja niezwykle przypadła do gustu krytykom, czym postanowili pochwalić się twórcy, udostępniając najnowszy materiał z pozytywnymi opiniami.

Nowy materiał z Animal Well przedstawia pozytywne opinie dziennikarzy na temat gry

Do sieci trafił już nowy zwiastun z ocenami Animal Well. Twórcy podzielili się świetnym odbiorem metroidvanii, przedstawiając na nowym materiale pozytywne recenzje, które wystawiły grze serwisy branżowe. Jak możemy zauważyć, dziennikarze pisali między innymi, że Animal Well jest „wyjątkową grą, w którą powinniśmy zagrać tak szybko jak to możliwe”, a także „nieskończenie pomysłową metroidvanią z niesamowitą głębią”. Warto przy okazji zaznaczyć, że w serwisie Metacritic tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 90/100 (na podstawie 31 opinii).

Jeśli zaś chodzi o odbiór wśród użytkowników Steama, Animal Well również w tym miejscu może pochwalić się świetnymi recenzjami. Na ponad 8 tysięcy wystawionych ocen aż 96% jest pozytywnych, a gracze zwracają uwagę między innymi na wyjątkową oprawę audiowizualną, klimaty gry, jej urokliwy świat czy przemyślane łamigłówki. Według użytkowników platformy odkrywanie sekretów i przedmiotów kolekcjonerskich jest świetną zabawą, a wiele osób porównuje tytuł do Halo 2 i Halo 3.