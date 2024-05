Pełen starożytnych cywilizacji survival z intrygującym systemem masek. Ruszyły otwarte testy Soulmask

Soulmask z wersją demonstracyjną. Ciekawy survival pozwoli przejąć kontrolę nad ciałem NPC

Soulmask to sandboxowy survival, w którym głównym celem jest, oczywiście, przetrwanie. Tytuł zabiera graczy do prymitywnej krainy pełnej tajemniczych wierzeń i starożytnych cywilizacji, gdzie odnajdą mistyczną maskę o wielkiej mocy. To właśnie ten element zapewnić ma ciekawe doświadczenia w przypadku omawianej gry.

System masek zaoferuje bowiem możliwość „przeskakiwania” między ciałami naszej postaci i członkami plemienia. Zainteresowani będą mogli rekrutować NPC, a następnie przejąć kontrolę nad ich ciałami, aby skorzystać z potrzebnych umiejętności lub potężnego talentu bohaterów niezależnych. W miarę eksploracji kolejnych terenów odnajdziemy więcej masek, z których każda zapewni inne możliwości i urozmaici rozgrywkę.

Od 1 do 10 maja potrwają otwarte testy beta Soulmask – wersja demonstracyjna jest już dostępna na platformie Steam. W jej ramach gracze przetestują między innymi odświeżony system plemienny, który tchnie w osadę więcej życia i spowoduje, że członkowie plemienia staną się bardziej interaktywni. Studio zapewnia także, że w porównaniu z poprzednimi wersjami demo (dostępnymi podczas Steam Next Fest), system walki powinien zaoferować lepsze wrażenia.