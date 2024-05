Scena H.4.0.S: Mamo, nie rób siary - sesja RPG

Fabuła “Mamo, nie rób siary” w kilku słowach:

Dzieciaki to grupa młodych i krnąbrnych, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Chęć przeżycia przygody i odkrycia tajemnic, jakie skrywają się w ich rodzinnym Rembertowie jest silniejsza niż cokolwiek innego! Dorośli mogą gadać, że tylko głupoty im w głowach, ale to właśnie dzieciakom udaje się rozwiązać najbardziej dziwne ze spraw. A do tego są zwykłymi dzieciakami - mają swoje humory, marzenia, miłości i złości.

