Bellwright z datą premiery we wczesnym dostępie. Poprowadzimy własną armię rebeliantów

Pod koniec marca informowaliśmy o zapowiedzi intrygującego survivalu, który pozwoli stworzyć własną armię rebeliantów . Mowa o Bellwright – projekcie studia Donkey Crew łączącego różne gatunki. Tymczasem pojawiły się dobre wieści dla wszystkich zainteresowanych tytułem. Twórcy podzielili się bowiem datą premiery gry we wczesnym dostępie.

Bellwright wkrótce zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu. Nowy zwiastun już w sieci

Bellwright to intrygująca produkcja, która stanowi połączenie gatunków takich jak survival, city-builder, RPG i strategia. Gracze będą zakładali osady, wyzwalali ziemie i prowadzili bunt przeciwko władzy. W osiągnięciu celu pomogą kolejni rekrutowani do armii mieszkańcy, z których każdy posiadać ma inne umiejętności niezbędne do walki i rozwoju osadu.

Tymczasem twórcy podzielili się nowym zwiastunem, zdradzającym datę premiery gry we wczesnym dostępie. Zgodnie z przekazanymi na materiale informacjami, tytuł trafi na Steam w ramach Early Access już 23 kwietnia 2024 roku. Deweloperzy udostępnili również komunikat, w którym zapewniają, że ostatnie kilka tygodni poświęcili na naprawę błędów i optymalizację gry, a podczas fazy wczesnego dostępu gracze mogą spodziewać się regularnych aktualizacji.