Pedro Pascal zdradził wielką tajemnicę swojej roli w Fantastycznej Czwórce. Tym się inspirował

Jeszcze przed świętami Marvel zaprezentował nowy zwiastun filmu Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki, w którym po raz pierwszy pokazano moce Reeda Richardsa. Fani dostrzegli w jednej ze scen również dwa ciekawe easter eggi, w tym jeden nawiązujący do The Last of Us. Teraz w najnowszym wywiadzie Pedro Pascal zdradził, że jego interpretacja Pana Fantastycznego skupia się przede wszystkim na intelekcie bohatera, a nie jak mogłoby się wydawać na jego elastycznych mocach.

Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki – Pedro Pascal zdradził największy sekret inspiracji do swojej superbohaterskiej roli