Fantastyczna Czwórka z easter eggiem z The Last of Us. Dostrzeżono niespodzianki w nowym zwiastunie

Wczoraj Marvel zaprezentował nowy zwiastun Fantastycznej Czwórki: Pierwsze kroki, który to film zadebiutuje na dużym ekranie już pod koniec lipca. Materiał zaprezentował sporo nowych scen, w tym ujawnił wygląd Srebrnej Surferki, granej przez Julię Garner. Okazuje się, że trailer ma jeszcze więcej niespodzianek, które zostały dostrzeżone przez fanów.

Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki – easter eggi ze zwiastuna

Serwis Nexus Point News zauważył, że w jednej ze scen jest nawiązanie do The Last of Us. Jak możemy zobaczyć na poniższym kadrze, w jednym z kin grany jest film zatytułowany „Attack on the Fungus”, czyli „Atak grzybów”, co jest odniesieniem do popularnej serii Naughty Dog, w której to ekranizacji główną rolę gra właśnie Pedro Pascal.

