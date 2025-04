Pedro Pascal przyznaje, że rola w Fantastycznej Czwórce była dla niego „naprawdę onieśmielająca”

Wydawałoby się, że po tylu sukcesach Pascal czuje się pewnie w roli bohatera, ale jak wyznał w rozmowie z Entertainment Weekly, presja związana z tak ikoniczną postacią nadal jest spora. Pedro odniósł się do roli lidera zespołu, który wraz z żoną, szwagrem i najlepszym przyjacielem wyrusza na niebezpieczną misję kosmiczną, by wrócić z niej jako całkiem odmienieni ludzie:

Pedro Pascal to ostatnio jeden z bardziej lubianych aktorów. Po tym, jak zdobył sławę dzięki krótkiej, ale pamiętnej roli w Grze o Tron, a później stał się ekranowym „tatą od akcji” w The Mandalorian i The Last of Us, aktor teraz wcieli się w Reeda Richardsa, znanego również jako Mister Fantastic, w nadchodzącym filmie „The Fantastic Four: First Steps”.

To było naprawdę onieśmielające. Dołączyłem do takich wspaniałych uniwersów jak Gra o Tron, potem Narcos w czasach początków Netflixa, następnie Star Wars i do świata gier wideo dzięki The Last of Us – za każdym razem miałem wrażenie, że nie da się przebić tego, jak bardzo mnie to przerażało.

Mimo to, Pascal podchodzi do roli z pełnym zaangażowaniem, tak jak do postaci Joela Millera w The Last of Us (który wraca z drugim sezonem już w ten weekend) i tytułowego Mandalorianina. Aktor dodał do tego:

Każda z tych ról jest przerażająca, bo naprawdę chcesz uszczęśliwić ludzi – zwłaszcza jeśli chodzi o coś, co jest szeroko rozpoznawalne i obarczone konkretnymi oczekiwaniami. Chcesz im sprostać, ale jednocześnie być autentyczny, by dać z siebie wszystko i sprawić, by widzowie mogli naprawdę wciągnąć się w opowiadaną historię i wyruszyć z nami w tę podróż.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki trafi do kin 25 lipca.