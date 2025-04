Pierwsi aktorzy na planie Avengers: Doomsday. Zdjęcia prezentują gwiazdy w kostiumach

Wygląda na to, że pierwsi aktorzy zameldowali się już na planie Avengers: Doomsday. Niedawno do sieci trafiły materiały, pokazujące wielkie pole bitwy, które zapowiadają spektakularne starcie superbohaterów. Teraz w serwisie X nieznane konto o nicku BuiltFromSmash udostępniło pierwsze zdjęcia aktorów z planu. Warto podkreślić, że obecnie nie ma żadnego potwierdzenia, ze te dwa poniższe zdjęcia są prawdziwe, ale wiele wskazuje na to, że James Marsden, Benedict Wong i Ian McKellen są już gotowi rozpocząć zdjęcia do nowego filmu Marvela.

Avengers: Doomsday – pierwsze zdjęcia z aktorami z planu

Prace trwają w Wielkiej Brytanii i wkrótce do sieci powinno trafić jeszcze więcej zdjęć i nagrań. Obecnie możemy jedynie zobaczyć, jak wspomnianą trójkę aktorów w strojach swoich bohaterów. Wygląd Wonga raczej nikogo nie zaskoczy, podobnie jak Marsdena, który jako Cyclops nie różni się od swojej młodszej wersji bohatera, którego znamy z filmów o X-Menach. Aktor nosi charakterystyczne czerwone okulary, które powstrzymują jego wiązki energii przed sianiem chaosu.