Podczas wydarzenia Pedro Pascal został uznany za najlepszego bohatera za rolę Joela w The Last of Us, a także podzielił się nagrodą dla najlepszego duetu ze swoją koleżanką Bellą Ramsey. Także serial został uznany za najlepszy.

W swoim nagranym wcześniej przemówieniu Pascal powiedział: „Chciałbym, abyśmy wszyscy byli tutaj razem, abym mógł spojrzeć wam w oczy i powiedzieć, że wszyscy młodzi ludzie na świecie są moimi bohaterami i nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wy.

Pedro Pascal i Jennifer Coolidge wielkimi zwycięzcami MTV Movie & TV Awards 2023

Jennifer Coolidge otrzymała nagrodę dla najbardziej przerażającego występu za The White Lotus i nagrodę Comedic Genius. Była pierwszą gwiazdą wieczoru, która wspomniała o strajku i wyraziła swoje poparcie dla pisarzy w swoim przemówieniu.

Tom Cruise zdobył nagrodę dla najlepszego występu w filmie za Top Gun: Maverick i wygłosił przemówienie, pilotując myśliwiec.

Scream VI został uznany za najlepszy film, Jenna Ortega zdobyła nagrodę dla najlepszego występu w serialu za Wednesday, Adam Sandler otrzymał nagrodę dla najlepszego występu komediowego za Murder Mystery 2, a Barrymore zdobyła nagrodę dla najlepszego gospodarza za The Drew Barrymore Show.

Best Movie: Scream VI

Best Show: The Last of Us

Best Performance in a Movie: Tom Cruise, Top Gun: Maverick

Best Performance in a Show: Jenna Ortega, Wednesday

Best Comedic Performance: Adam Sandler, Murder Mystery 2

Breakthrough Performance: Joseph Quinn, Stranger Things

Best Hero: Pedro Pascal, The Last of Us

