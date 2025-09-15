Zaloguj się lub Zarejestruj

Zrezygnował z serialowego The Last of Us. Tak tłumaczy swoją decyzję

Jakub Piwoński
2025/09/15 08:30
Kręcenie serialu na podstawie gry była dla niego zbyt obciążające.

Serialowa adaptacja The Last of Us wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, choć drugi sezon spotkał się z mieszanymi opiniami fanów. Wielu graczy narzekało na tempo akcji i sposób przedstawienia niektórych wątków. Wiemy jednak, że projekt stracił swojego najważniejszego współtwórcę. Neil Druckmann, szef studia Naughty Dog i twórca gry, oficjalnie ogłosił, że rezygnuje z bezpośredniego udziału w produkcji serialu.

Twórca The Last of Us porzuca The Last of Us

W rozmowie z Variety Druckmann wyjaśnił, że praca showrunnera przy dwóch sezonach, przy jednoczesnym kierowaniu Naughty Dog i tworzeniu nowych projektów, była ogromnym obciążeniem.

Spędziłem szczególnie dużo czasu nad epizodem 206 – przygotowując go, pisząc i reżyserując. Nie byłem pewien, czy byłbym w stanie to powtórzyć.

Twórca podkreślił, że woli teraz skupić się na „wyższym poziomie” nadzoru – nie tylko nad serialem, ale też nad innymi projektami związanymi z The Last of Us i przede wszystkim nad nową grą Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. Choć żałuje, że nie będzie już tak głęboko zanurzony w szczegółach produkcji, zapewnia, że dopilnuje wierności materiałowi źródłowemu.

Liczę, że sezon trzeci będzie tak wierny pierwowzorowi jak sezon pierwszy.

Dla fanów to z jednej strony rozczarowująca wiadomość – zwłaszcza po tym, jak drugi sezon zebrał sporo krytyki – ale z drugiej może być to szansa na świeże spojrzenie twórców telewizyjnych. Druckmann pozostaje przy projekcie, ale już nie w roli głównego kreatywnego motoru. Pytanie, czy taka zmiana pomoże serialowi wrócić na poziom, który w oczach widzów osiągnął sezon pierwszy.

Źródło:https://variety.com/2025/gaming/news/neil-druckmann-last-of-us-exit-intergalactic-video-game-1236514453/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


