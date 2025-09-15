Zrezygnował z serialowego The Last of Us. Tak tłumaczy swoją decyzję

Kręcenie serialu na podstawie gry była dla niego zbyt obciążające.
Serialowa adaptacja The Last of Us wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, choć drugi sezon spotkał się z mieszanymi opiniami fanów. Wielu graczy narzekało na tempo akcji i sposób przedstawienia niektórych wątków. Wiemy jednak, że projekt stracił swojego najważniejszego współtwórcę. Neil Druckmann, szef studia Naughty Dog i twórca gry, oficjalnie ogłosił, że rezygnuje z bezpośredniego udziału w produkcji serialu.
Twórca The Last of Us porzuca The Last of Us
W rozmowie z Variety Druckmann wyjaśnił, że praca showrunnera przy dwóch sezonach, przy jednoczesnym kierowaniu Naughty Dog i tworzeniu nowych projektów, była ogromnym obciążeniem.
Spędziłem szczególnie dużo czasu nad epizodem 206 – przygotowując go, pisząc i reżyserując. Nie byłem pewien, czy byłbym w stanie to powtórzyć.
Twórca podkreślił, że woli teraz skupić się na „wyższym poziomie” nadzoru – nie tylko nad serialem, ale też nad innymi projektami związanymi z The Last of Us i przede wszystkim nad nową grą Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. Choć żałuje, że nie będzie już tak głęboko zanurzony w szczegółach produkcji, zapewnia, że dopilnuje wierności materiałowi źródłowemu.
Liczę, że sezon trzeci będzie tak wierny pierwowzorowi jak sezon pierwszy.
Dla fanów to z jednej strony rozczarowująca wiadomość – zwłaszcza po tym, jak drugi sezon zebrał sporo krytyki – ale z drugiej może być to szansa na świeże spojrzenie twórców telewizyjnych. Druckmann pozostaje przy projekcie, ale już nie w roli głównego kreatywnego motoru. Pytanie, czy taka zmiana pomoże serialowi wrócić na poziom, który w oczach widzów osiągnął sezon pierwszy.
