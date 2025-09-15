Zrezygnował z serialowego The Last of Us. Tak tłumaczy swoją decyzję

Kręcenie serialu na podstawie gry była dla niego zbyt obciążające.

Serialowa adaptacja The Last of Us wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, choć drugi sezon spotkał się z mieszanymi opiniami fanów. Wielu graczy narzekało na tempo akcji i sposób przedstawienia niektórych wątków. Wiemy jednak, że projekt stracił swojego najważniejszego współtwórcę. Neil Druckmann, szef studia Naughty Dog i twórca gry, oficjalnie ogłosił, że rezygnuje z bezpośredniego udziału w produkcji serialu.

Twórca The Last of Us porzuca The Last of Us

W rozmowie z Variety Druckmann wyjaśnił, że praca showrunnera przy dwóch sezonach, przy jednoczesnym kierowaniu Naughty Dog i tworzeniu nowych projektów, była ogromnym obciążeniem.