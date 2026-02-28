Zaloguj się lub Zarejestruj

Pedro Acosta wygrywa dramatyczny sprint MotoGP w Tajlandii. Kara dla Marca Marqueza

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/28 16:00
0
0

Pedro Acosta został najmłodszym zwycięzcą sprintu w MotoGP.

Pedro Acosta odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w MotoGP, wygrywając pełen zwrotów akcji sprint podczas Grand Prix Tajlandii 2026. O wyniku zdecydowała kara nałożona na Marc Marquez po agresywnym manewrze wobec zawodnika KTM.

Pedro Acosta – KTM
Pedro Acosta – KTM

Acosta wygrywa pierwszy sprint sezonu

Inauguracyjny sprint sezonu 2026 zapowiadał się na bezpośredni pojedynek Marqueza ze zdobywcą Pole Position, Marco Bezzecchim z fabrycznej Aprilii. Obaj od początku toczyli zaciętą walkę, jednak już na drugim z 13 okrążeń, Bezzecchi zaliczył uślizg w zakręcie numer 8 i zakończył wyścig na poboczu. To otworzyło drogę Acoscie do walki o pierwsze zwycięstwo w sprincie.

Marquez i Acosta wielokrotnie wymieniali się pozycjami. Kluczowy moment nastąpił na przedostatnim okrążeniu, gdy Acosta odważnie zaatakował w zakręcie numer 5, a Marquez odpowiedział twardym manewrem w ostatnim łuku toru. W wyniku kontaktu zawodnik KTM został wypchnięty poza tor. Sędziowie FIM wszczęli dochodzenie, a następnie nakazali Marquezowi oddanie jednej pozycji. Hiszpan oddał prowadzenie w finałowym zakręcie ostatniego okrążenia i do mety dojechał 0,108 sekundy za Acostą. To pierwsze zwycięstwo Acosty w MotoGP oraz pierwsza wygrana KTM w sprincie od jego debiutu w 2023 roku.

Trzecie miejsce zajął Raul Fernandez z zespołu Trackhouse Aprilia. Jego zespołowy kolega Ai Ogura finiszował czwarty po pojedynku z fabrycznym zawodnikiem Aprilii, Jorge Martinem. Martin może jednak spaść w klasyfikacji, ponieważ grozi mu kara ośmiu sekund w związku z dochodzeniem dotyczącym ciśnienia w oponach. Szóste miejsce zajął Brad Binder na drugim fabrycznym KTM-ie. W punktowanej dziewiątce znaleźli się również Joan Mir, Fabio Di Giannantonio oraz Francesco Bagnaia. Di Giannantonio został wypchnięty szeroko w zakręcie numer 3 na pierwszym okrążeniu przez Alexa Marqueza, jednak sędziowie nie zdecydowali się na karę. Młodszy Marquez zakończył wyścig na 11 pozycji w barwach Gresini, a najlepszym zawodnikiem Yamahy był piętnasty Jack Miller. Toprak Razgatlioglu zaliczył upadek podczas swojego debiutu w MotoGP, ale wrócił na tor i ukończył sprint na dwudziestym miejscu.

Źródło:https://www.crash.net/motogp/news/1090571/1/pedro-acosta-wins-thai-motogp-sprint-thriller-after-marc-marquez-penalty

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

