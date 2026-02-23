Aprilia Racing przed Ducati Lenovo Team na zakończenie testów MotoGP w Buriram. Bezzecchi najszybszym zawodnikiem

Wygląda na to, że zarówno Aprilia jak i Marco Bezzecchi są gotowi stawić czoła dominacji Ducati w MotoGP.

Aprilia zakończyła przedsezonowe testy MotoGP na czele stawki, notując dublet podczas ostatniego dnia jazd w Buriram. Najszybszy był Marco Bezzecchi, który wyprzedził Ai Ogurę, który także jeździ na motocyklu Aprilia, choć w satelickim zespole. Trzeci czas uzyskał Marc Marquez, pomimo że w trakcie weekendu zaliczył aż trzy upadki. Bezzecchi najszybszy na koniec testów MotoGP W sobotę tempo w Buriram nadawało Ducati, za sprawą Alexa Marqueza, jednak w końcówce niedzielnych jazd inicjatywę przejęła Aprilia. Na około 15 minut przed końcem sesji Bezzecchi wykręcił czas 1:28.813, a chwilę później poprawił ten wynik do rekordowego 1:28.765. W samej końcówce Ogura awansował na drugie miejsce, tracąc do lidera zaledwie 0,097 sek. Marc Marquez z Ducati uzupełnił czołową trójkę. Hiszpan już w pierwszej godzinie ustanowił czas 1:28.836, który przez niemal cały dzień pozostawał punktem odniesienia, gdy większość stawki koncentrowała się na symulacjach długich przejazdów przed nadchodzącym wyścigiem.

Marquez, wciąż wracający do pełni sił po chorobie, przerwał swój długi przejazd po zaledwie siedmiu okrążeniach. Na niespełna dwie godziny przed końcem sesji zaliczył upadek w trzecim zakręcie. Później tłumaczył, że przyczyną był chwilowy brak koncentracji. Niedługo potem jego młodszy brat, Alex Marquez, rozbił swoje Ducati w zakręcie numer dziewięć, co doprowadziło do krótkiego przerwania sesji. Między braćmi w klasyfikacji dnia znalazł się Francesco Bagnaia, który ukończył testy na czwartej pozycji i prezentował się wyraźnie lepiej niż w poprzednim sezonie w tym samym czasie. Szósty czas uzyskał Pedro Acosta jako najlepszy zawodnik KTM. Siódmy był Franco Morbidelli na maszynie VR46 Ducati. Czołową ósemkę zamknął Jorge Martin z Aprilii, który przygotowuje się do swojego pierwszego startu w Tajlandii od dwóch lat. Dziewiąte miejsce zajął Fabio Di Giannantonio na satelickiej maszynie VR46, a najlepszym zawodnikiem Hondy był dziesiąty Joan Mir.

Niestety nadal ze sporymi problemami boryka się Yamaha. Najlepszym jej reprezentantem ponownie był Jack Miller z Pramaca, jednak zajął dopiero 16 pozycję na nowej jednostce V4. Zarówno on, jak i Fabio Quartararo, którzy byli około sekundy wolniejsi od lidera, zdołali w końcówce po raz pierwszy podczas tych testów zejść do poziomu 1:29 sek. Wśród debiutantów najszybszy był Diogo Moreira z LCR Hondy na 19 miejscu, natomiast Toprak Razgatlioglu z Pramaca zakończył dzień na 21 pozycji. Sezon MotoGP 2026 rozpocznie się w dniach 27 lutego-1 marca w Tajlandii. Crash.net